Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić izjavio je danas da će o sankcijama koje su uvedene Naftnoj industriji Srbije (NIS) odlučiti Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD, kao i da je naša država učinila sve što je u njenoj moći.

"Pitanje NIS-a je specifično spoljno-političko i geopolitičko pitanje, jer onako kako bude presuđeno od OFAK-a u ovoj konkretnoj situaciji, to će imati implikacije na odluke o drugim ruskim kompanijama iz energetskog sektora, koje se nalaze pod istim ili sličnim sankcijama", rekao je Lukić za RTS.

On je rekao da je u vezi sa NIS-om jedina stvar koja je izvesna - neizvesnost, kao i da je činjenica da će početi da se prazne rezerve, a što se tiče uvoza očekuje da će se on povećati.

Prelomna situacija

"Činjenice koje mogu da prelome situaciju u datom trenutku jesu one koje mogu da prezentuju američki advokati kompanije NIS. Oni mogu da dostave podrobne informacije i dokaze o tome kako napreduje proces pregovaranja", rekao je Lukić.

Dodao je da ako napravite jedan presedan ovde ili odlučite na neki način, onda se postavlja pitanje kako ćete u drugim situacijama da odlučite, a pitanje Lukojla je jedno od povezanih pitanja.

Na pitanje šta će se dogoditi ako rafinerija stane, Lukić kaže da imamo intenziviranje igre nerava.

Povećanje uvoza naftnih derivata

"Rekao bih da ono što treba da posmatramo jesu naše rezerve naftnih derivata. Činjenica je da će one početi da se troše i prazne. Za očekivati je da potrošnja više - manje ostane stabilna, a što se tiče uvoza, zbog toga što će postojati nepodmirena tražnja, očekujem da će se povećavati po određenoj stopi u narednom periodu", objasnio je Lukić.

Naveo je da je glavna posledica činjenica da onaj profit koji je NIS ostvarivao i rafinerija sada će da se preseli negde na neko drugo mesto, najverovatnije u neke rafinerije u okruženju.

Govoreći o tome da li je ruski partner spreman da izađe iz vlasništva NIS-a, kaže da je ruski partner rezigniran sa svim onim što se dešava od oktobra pa nadalje.

"Ovo nije nova situacija jer on u svom najbližem okruženju ima mnoštvo ruskih kompanija koje se nalaze u sličnom problemu. Nalaze se pod blokadom, pod sankcijama i oni dobro znaju da je ruska država recipročno reagovala blokadom imovine stranih kompanija", kaže Lukić.

Međutim, sa druge strane ovo je, kako kaže, sasvim nova teritorija za našu državu.

"Država će sigurno ostati vlasnik, pitanje je da li će to biti manjinski ili većinski vlasnik, ali kakav god vlasnik da bude našoj državi je neophodan partner", rekao je Lukić.

Više načina preuzimanja NIS-a

Na pitanje kakva bi bila procedura preuzimanja NIS-a, Lukić odgovara da je mnogo staza kojima možemo ići.

"Preuzimanje može biti prijateljsko ili neprijateljsko. Prijateljsko preuzimanje postoji kada između partnera postoji saglasnost, volja i redosled dosta karakterističnih utabanih koraka. To preuzimanje je brže ukoliko se radi o transformaciji manjinskog akcionara u većinskog", rekao je Lukić.

Ocenio je da evropsko naftno tržište u ovom trenutku deluje dosta otvoreno, kao tržište na kome će se pojaviti neki novi igrači.

"Meni se čini da kompanije iz Evroazijskog regiona, pogotovo sa Bliskog istoka, izuzetno galopirajuće napreduju ka Istočnoj Evropi", rekao je Lukić.

Istakao je da za sada misli da naftne kompanije u Srbiji koje nisu pod sankcijama mogu da zaključuju ugovore o isporuci sa različitim kompanijama.

Kritični rokovi isporuke derivata

"To nije sporno. Ono što je sporno jeste kako logistički, odnosno da li će rokovi isporuke koji su predviđeni u tim ugovorima da budu ispoštovani, jer mnogo je drugačija stvar kada imate transport železnicom, rekom ili čak drumom u odnosu na to kada imate jedan naftovod", objasnio je Lukić.

O daljim očekivanjima, kaže da se cena nafte na svetskom tržištu nalazi u određenom padu, što znači da ponude ima, količine ima, one su tu raspoložive.