Pojedini finansijski analitičari upozoravaju da bi prestanak rada rafinerije otvorio ogroman uvozni jaz, a da Srbija trenutno ima rezerve za najviše tri meseca.

Juče je održana Vanredna sednica Vlade Republike Srbije u vezi sa situacijom oko Naftne industrije Srbije. Zaključeno je da privreda i građani nemaju razloga za brigu i da imamo dovoljno naftnih derivata.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar i prof. dr Goran Puzić, ekonomista:

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Dobro je što se Vlada sastaje redovno. Imaju konsultacije, razgovore i bave se time da nafte bude. Mi imamo napunjene naše depoe i rezerve. Četiri, pet meseci ćemo imati dovoljno nafte jer se to ranije pripremalo. U narednih nekoliko meseci će se takođe još pripremati. Ako se ne reši pitanje NIS-a, svakako ćemo imati nafte. Građani su na samom početku imali strah i poznanici su mi govorili da će kupovati unapred naftu za sledeću godinu. Taj strah više ne postoji. Pogledajte pumpe, nema gužve - rekao je Deđanski i naglasio:

- Nama kao državi je bitno da NIS radi jer nabavljamo naftu po povoljnoj ceni i sarađujemo u preradi. Ako želimo skuplje da je plaćamo, država bi morala da se odrekne nekog dela akcize, a to bi dovelo do toga da nemamo dovoljan budžet, a ni para onda. Indirektno bi bio udarac na nas. Govorili su da Rusi to treba da nam poklone. Pa niko ne poklanja imovinu. Isto tako bi trebali da kažemo onda da Amerikanci skinu sankcije.

Deđanski dodaje i da ne bi bilo pametno da se Srbija bavi svetskom geopolitikom, niti da je to interesuje:

- Nama je bilo bitno da Rusi shvataju ovaj problem i da žele da prodaju NIS. Oni sada rade na tome. Trampova administracija ceni Aleksandra Vučića i napore da se ovaj problem reši. Ali, trebalo bi da nam se da još vremena dok Rusi ne nađu kupca.

Alternativni put snabdevanja naftom

Uvoz derivata u decembru će pratiti potražnju na tržištu, logistiku i raspoložive kapacitete i očekujemo da bude prema planu i da snabdevanje ostane stabilno. Država je spremna i da koristi obavezne rezerve naftnih derivata kako bi održala stabilnost snabdevanja, ukoliko to bude bilo potrebno, u decembru i januaru stiže 20.000 tona evro dizela i 38.000 tona benzina za potrebe državnih obaveznih rezervi energenat. Goran Puzić kaže da kada ne bi bilo proizvodnje, prerade nafte, to bi se vrlo bro odrazilo na prihode u budžetu:

Goran Puzić Foto: Kurir Televizija

- Odakle imamo prihode u budžetu? Od poreza, akciza. Da li će se odraziti? Ja mislim da neće jer smo juče čuli vrlo jasnu i decidnu poruku sa sastanka Vlade Repulike Srbije da će nafte biti i da će se ona prerađivati. Postoje neki alternativni putevi ukoliko dođe do trenutne situacije da se mi snabdevamo naftom - kaže Puzić i dodaje:

- Jedna od mogućnosti je dovođenje nafte baržama. Potrebno je kupiti barže. Mi smo od 2000. do 2012. godine, našu nacionalnu ekonomiju pomnožili sa nulom. Nije Vučić prodao 2008. godine NIS, to je mogao da proda samo lud čovek, nacionalno bogatstvo se ne prodaje. Moramo verovati vladi Republike Srbije. Drugi su želeli da nacionalizujemo NIS, što bi bilo pogubno za naš odnos sa Rusijom, jer ona čuva naš integritet u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Na pumpama NIS petrola sve kartice prolaze normalno prilikom plaćanja goriva Foto: Kurir

Cene derivata

Puzić ističe da će cene darivata ostati stabilne:

- Sve i da bude određene štete za budžet, a neće, građani neće osetiti poskupljenje goriva. Ja sam ubeđen jer se jako vodi računa o životnom stanju građana i to vidimo po povećanju minimalca, ograničenja marži. Mislim da će stvari nastaviti da teku po starom. Ova situacija mora što pre da se završi, mi smo i nož i pogača u rukama OFAC-a, Amerikanaca. Rusi mogu da se dogovore, ali to ne znači da će Amerika prihvatiti.

