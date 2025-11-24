Slušaj vest

Da li ćemo u narednih 48 sati ili možda i ranije znati rešenja za sankcije NIS-u? Čekamo američku odluku o novoj licenci.

Podsećamo, ranije je upozoreno da sirove nafte ima samo do 25. novembra, što verovatno znači da rafinerija troši poslednje zalihe sirove nafte za preradu, a u devet sati održana je vanredna sednica Vlade.

Stefan Srbljanović Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Stefan Srbljanović, politički analitičar, kao i Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva.

Srbljanović: Krizu smo dočekali spremni

Srbljanović kaže da je NIS za nas životno, ekonomsko i socijalno pitanje, pa je to fokus dešavanja poslednjih meseci:

- To je dominantna tema u društvu i medijima, naravno da nas sve zanima šta će biti. Važno je da kažemo da je danas 47. dan kako nema protoka sirove nafte. Mi smo u krizi ali smo se tako dobro kao država spremali skoro godinu dana, da niko nije osetio da nismo dobili ni jedan litar 47 dana - kaže Srbljanović.

Čeka se odluka Amerike: Evo koliko dugo Srbija zaista može da izdrži bez nafte Izvor: Kurir televizija

On dodaje da je sutrašnji dan, 25. novembar, projektovan datum do kada će Srbija imati sirovu naftu kako bi rafinerija u Pančevu nastaviti sa radom:

- Što se tiče naftnih derivata, nema bojazni i ne treba biti panike što se tiče snabdevenosti naših rezervi. Mi smo u protekle dve godine naša skladišta podigli za 60 odsto. To je država radila odgovorno, a sve što smo radili nas je dovelo do toga da se ovde ne oseća da nema nafte već 47 dana. Cene nafte su skočile za par dinara. Očekujemo odgovor američke administracije oko rešenja koje je poslato sa ruske strane, optimistični smo da će sve biti kako treba i da ćemo nastaviti normalno da živimo - kaže Srbljanović.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

Obrknežev: Rafinerija neće stati, evo koliko zaliha imamo

Obrknežev kaže da uprkos izrečenom roku za rad rafinerije, ona neće stati sa radom:

- Država dobro razmišlja. Imamo državnika koji, kada se kaže 25. novembar to jeste datum dokle rafinerija može da radi što se tiče sirovina. Ipak, uvek se nađe određena količina koja se drži za ne daj Bože - kaže Obrknežev.

On dodaje da je država svesna da ne može da čeka poslednji dan, jer kada bi protok sirove nafte ponovo počeo, i dalje ona ne bi stigla do rafinerije dan ili dva.

- Očekujem rešenje danas ili eventualno sutra. U jednom momentu je 76 hiljada tona nafte od države dato NIS-u. To se do sada prerađivalo. To je nafta koja se i dalje prerađuje i dobijamo derivate. Kada govorimo o derivatima, a to je ono što interesuje građane, mi imamo operativne rezerve, kompanijske rezerve, 33 hiljade tona dizela. Kada govorimo o obaveznim rezervama, to je 92 hiljade tona. Robne rezerve su 188 hiljada tona. Vojska ima oko 25 hiljada tona, ali to se ne koristi. Nekoliko meseci možemo da preguramo sa derivatima, a to je država radila sve ove godine, a pre svega od 2019. godine.

