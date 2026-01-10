Jedna trešnja 140 evra! Japanci oborili rekord na aukciji, cena šokirala svet - evo i zašto!
Cena od 140 evra za jednu trešnju može zvučati neverovatno, ali to je stvarnost prvih aukcija sezone u Japanu, gde su trešnje sorte Sato Nishiki postavile novi cenovni rekord. Ove specijalne trešnje ne odražavaju uobičajenu maloprodajnu ili veleprodajnu cenu voća, već su rezultat jedinstvenog sistema proizvodnje i simboličnog vrednovanja koji karakteriše japansko tržište poljoprivrednih ekskluziva.
Trešnje koje su dostigle rekordnu cenu uzgajaju se prvenstveno u prefekturi Yamagata i cenjene su zbog svoje izuzetne kombinacije slatkoće i blagog kiselog tona, kao i intenzivne rubin crvene boje. Ipak, samo mali deo ukupne proizvodnje zadovoljava izuzetno stroge kriterijume: savršena veličina i boja, visok sadržaj šećera i odsustvo bilo kakvih vizuelnih nesavršenosti. Upravo te selektovane trešnje izlaze na aukciju i postaju predmet cenovnih nadmetanja.
Poseban doprinos visokoj ceni daje i proizvodnja van prirodne sezone. Dok trešnje obično sazrevaju u proleće i leto, ove januarske trešnje dolaze iz procesa koji uključuje hlađenje stabala da bi se simulirala zima, a zatim njihov prelazak u kontrolisane, zagrejane staklenike gde se pažljivo upravlja temperaturom, svetlom i vlagom.
Ovaj metod je izuzetno skup, energetski intenzivan i rizičan, dovoljan je samo jedan klimatski ili tehnički propust da kompromituje čitav rad mesecima unapred.
Prvi aukcijski dani kao simbol prestiža
Još jedan faktor koji utiče na rekordne iznose jeste simbolična vrednost prvih aukcija u godini. U Japanu rani poljoprivredni događaji često imaju više značenja od pukog trgovinskog čina, oni služe kao merilo prestiža i kvaliteta lokalnih proizvoda.
Na jednoj aukciji u Tokiju, kutija od 68 trešanja Sato Nishiki postigla je cenu od oko 1,8 miliona jena, odnosno skoro 9.850 evra, dok je slična suma postignuta i na aukciji u gradu Tendo.
Rekordne cene ne znače promenu navika potrošnje
Ove cifre ne ukazuju na opšti rast cena voća ili promenu potrošačkih navika u Japanu. One više reflektuju funkciju aukcijskog sistema koji nagrađuje ekstremnu kvalitetu, retkost i prestiž proizvoda predstavljenih u određenom trenutku.
Kenichi Mannen, zamenik direktora prodaje u poljoprivrednoj kooperativi JA Tendo Foods, koja je osvojila glavni lot na jednoj od aukcija, objasnio je da je teška godina zbog nestabilnih vremenskih uslova zahtevala dodatni napor i posvećenost kako bi se osigurali proizvodi koji će zadovoljiti očekivanja kupaca u ovom simboličnom trenutku.
Kurir.rs/Blic