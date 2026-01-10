Slušaj vest

Cena od 140 evra za jednu trešnju može zvučati neverovatno, ali to je stvarnost prvih aukcija sezone u Japanu, gde su trešnje sorte Sato Nishiki postavile novi cenovni rekord. Ove specijalne trešnje ne odražavaju uobičajenu maloprodajnu ili veleprodajnu cenu voća, već su rezultat jedinstvenog sistema proizvodnje i simboličnog vrednovanja koji karakteriše japansko tržište poljoprivrednih ekskluziva.

Trešnje koje su dostigle rekordnu cenu uzgajaju se prvenstveno u prefekturi Yamagata i cenjene su zbog svoje izuzetne kombinacije slatkoće i blagog kiselog tona, kao i intenzivne rubin crvene boje. Ipak, samo mali deo ukupne proizvodnje zadovoljava izuzetno stroge kriterijume: savršena veličina i boja, visok sadržaj šećera i odsustvo bilo kakvih vizuelnih nesavršenosti. Upravo te selektovane trešnje izlaze na aukciju i postaju predmet cenovnih nadmetanja.

Poseban doprinos visokoj ceni daje i proizvodnja van prirodne sezone. Dok trešnje obično sazrevaju u proleće i leto, ove januarske trešnje dolaze iz procesa koji uključuje hlađenje stabala da bi se simulirala zima, a zatim njihov prelazak u kontrolisane, zagrejane staklenike gde se pažljivo upravlja temperaturom, svetlom i vlagom.

Ovaj metod je izuzetno skup, energetski intenzivan i rizičan, dovoljan je samo jedan klimatski ili tehnički propust da kompromituje čitav rad mesecima unapred.

Cena trešanja stizala i do 1.400 dinara Foto: Shutterstock

Prvi aukcijski dani kao simbol prestiža

Još jedan faktor koji utiče na rekordne iznose jeste simbolična vrednost prvih aukcija u godini. U Japanu rani poljoprivredni događaji često imaju više značenja od pukog trgovinskog čina, oni služe kao merilo prestiža i kvaliteta lokalnih proizvoda.

Na jednoj aukciji u Tokiju, kutija od 68 trešanja Sato Nishiki postigla je cenu od oko 1,8 miliona jena, odnosno skoro 9.850 evra, dok je slična suma postignuta i na aukciji u gradu Tendo.

Rekordne cene ne znače promenu navika potrošnje

Ove cifre ne ukazuju na opšti rast cena voća ili promenu potrošačkih navika u Japanu. One više reflektuju funkciju aukcijskog sistema koji nagrađuje ekstremnu kvalitetu, retkost i prestiž proizvoda predstavljenih u određenom trenutku.

Kenichi Mannen, zamenik direktora prodaje u poljoprivrednoj kooperativi JA Tendo Foods, koja je osvojila glavni lot na jednoj od aukcija, objasnio je da je teška godina zbog nestabilnih vremenskih uslova zahtevala dodatni napor i posvećenost kako bi se osigurali proizvodi koji će zadovoljiti očekivanja kupaca u ovom simboličnom trenutku.