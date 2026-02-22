Slušaj vest

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti dva proizvoda te o hitnom povlačenju istih iz prodaje usled hemijskog rizika.

Kako se navodi, u pitanju su dve serije krivotvorenih/falsifikovanih Pop Mart igračaka - Labubu i Monster.

Podaci o prvom proizvodu

Proizvod: Plišana igračka

Naziv: LABUBU – THE MONSTERS

Brend: POP MART

Falsifikat: Da (Krivotvoreni proizvod)

Tip/Broj modela: THE MONSTERS

Zemlja porekla: NR Kina

Opis rizika: Plastični materijal proizvoda ima prekomernu koncentraciju bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmerena vrednost: 16,55% po težini). Ovaj ftalat može naškoditi zdravlju uzrokujući moguće oštećenje reproduktivnog sistema.

Podaci od drugom proizvodu

Proizvod: Plišana igračka

Naziv: THE MONSTERS COCA-COLA SERIES - Vinyl Face Blind Box

Brend: Pop Mart (FALSIFIKAT)

Broj serije: 410006-2P1

Falsifikat: Da

Tip / broj modela: 12403190065

Barkod: 6931571047290

Opis proizvoda: Bela plišana igračka, napravljena od plastike i filca, sa crvenom kapom i flašom koja podseća na "coca cola", plastičnim licem, rukama i nogama.

Zemlja porekla: NR Kina

Vrsta rizika: Hemijski

Opis rizika: Plastični materijal proizvoda ima prekomernu koncentraciju bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmerene vrednosti do 34,7% po težini). Ovi ftalati mogu naškoditi zdravlju dece, uzrokujući moguće oštećenje njihovog reproduktivnog sistema.

Kurir/Blic

Ne propustiteInfoBizHitno povučen proizvod sa tržišta Srbije: Uvezen je iz Kine i nosi rizik od davljenja
11.jpg
InfoBizPovlači se prozvod za malu decu: U upotrebi je svakodnevno, RAPEX upozorava na rizik od davljenja FOTO
Rafovi u prodavnici
InfoBizHitno se povlači ovaj aparat za vlafe sa tržišta! Većina ga poseduje u kuhinji, a štetan je po zdravlje
Prodavnica bele tehnike
InfoBizHitno se povlači ovaj proizvod sa tržišta u Srbiji! Ima ga gotovo svaka kuhinja, kompanija uputila važan apel
Kasirka u prodavnici