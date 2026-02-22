Povlači se sa tržišta popularna igračka Labubu: Sadrži u sebi opasne supstance, postoji hemijski rizik
RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti dva proizvoda te o hitnom povlačenju istih iz prodaje usled hemijskog rizika.
Kako se navodi, u pitanju su dve serije krivotvorenih/falsifikovanih Pop Mart igračaka - Labubu i Monster.
Podaci o prvom proizvodu
Proizvod: Plišana igračka
Naziv: LABUBU – THE MONSTERS
Brend: POP MART
Falsifikat: Da (Krivotvoreni proizvod)
Tip/Broj modela: THE MONSTERS
Zemlja porekla: NR Kina
Opis rizika: Plastični materijal proizvoda ima prekomernu koncentraciju bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmerena vrednost: 16,55% po težini). Ovaj ftalat može naškoditi zdravlju uzrokujući moguće oštećenje reproduktivnog sistema.
Podaci od drugom proizvodu
Proizvod: Plišana igračka
Naziv: THE MONSTERS COCA-COLA SERIES - Vinyl Face Blind Box
Brend: Pop Mart (FALSIFIKAT)
Broj serije: 410006-2P1
Falsifikat: Da
Tip / broj modela: 12403190065
Barkod: 6931571047290
Opis proizvoda: Bela plišana igračka, napravljena od plastike i filca, sa crvenom kapom i flašom koja podseća na "coca cola", plastičnim licem, rukama i nogama.
Zemlja porekla: NR Kina
Vrsta rizika: Hemijski
Opis rizika: Plastični materijal proizvoda ima prekomernu koncentraciju bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmerene vrednosti do 34,7% po težini). Ovi ftalati mogu naškoditi zdravlju dece, uzrokujući moguće oštećenje njihovog reproduktivnog sistema.
Kurir/Blic