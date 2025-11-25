Slušaj vest

Dodao je da se čeka odgovor Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija.

Gostujući na TV Pink, Bajatović je poručio da je protiv nacionalizacije NIS-a, ali da "država ne može da ostavi narod bez goriva".

- Predsednik Srbije se lično založio i dobili smo još mesec-dva da se pregovori završe. Ako dogovora ne bude, izbor je veoma sužen: ili nema NIS-a ili nacionalizacija - rekao je on i dodao da bi eventualne sankcije imale ozbiljne posledice po ekonomski rast, stabilnost proizvodnje, zapošljavanje i strane investicije.

Bajatović je naveo da su ranije postojale spekulacije da bi ruski udeo u kompaniji mogla da preuzme firma ADNOC iz UAE, ali da "odgovora nema".

Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, komunikacija sa OFAC-om je otežana: „Pošaljete mejl, oni ne odgovaraju, već traže dodatne informacije. Ne postoji mogućnost da ih pozovete i dogovarate se.“

On je posebno upozorio na rizik sekundarnih sankcija, koje bi, kako kaže, blokirale finansijske tokove i trgovinu: „Ne možeš da radiš sa bankama, da plaćaš dobavljačima, niti oni tebi.“

Foto: Printskrin RTS

Bajatović je naglasio da bi posledice pogodile i građane: „Imaćete skok cene hleba, pad BDP-a, manje prihode budžeta, odliv deviza.“

Kada je reč o gasu, poručio je da "nikakve krize neće biti":

- Do 1. januara 2028. Srbija nema problem da kupuje ruski gas. To su saopštili ruski zvaničnici. Možemo samo da plaćamo više ili manje, a tehnički je jednostavnije ako gas stiže iz ruskih izvora - zaključio je Bajatović.