"Ili nema NIS-a ili nacionalizacija" Direktor Srbijagasa kaže da Srbija nema mnogo opcija ako ne budu skinute sankcije Naftnoj industriji Srbije
Dodao je da se čeka odgovor Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija.
Gostujući na TV Pink, Bajatović je poručio da je protiv nacionalizacije NIS-a, ali da "država ne može da ostavi narod bez goriva".
- Predsednik Srbije se lično založio i dobili smo još mesec-dva da se pregovori završe. Ako dogovora ne bude, izbor je veoma sužen: ili nema NIS-a ili nacionalizacija - rekao je on i dodao da bi eventualne sankcije imale ozbiljne posledice po ekonomski rast, stabilnost proizvodnje, zapošljavanje i strane investicije.
Bajatović je naveo da su ranije postojale spekulacije da bi ruski udeo u kompaniji mogla da preuzme firma ADNOC iz UAE, ali da "odgovora nema".
Prema njegovim rečima, komunikacija sa OFAC-om je otežana: „Pošaljete mejl, oni ne odgovaraju, već traže dodatne informacije. Ne postoji mogućnost da ih pozovete i dogovarate se.“
On je posebno upozorio na rizik sekundarnih sankcija, koje bi, kako kaže, blokirale finansijske tokove i trgovinu: „Ne možeš da radiš sa bankama, da plaćaš dobavljačima, niti oni tebi.“
Bajatović je naglasio da bi posledice pogodile i građane: „Imaćete skok cene hleba, pad BDP-a, manje prihode budžeta, odliv deviza.“
Kada je reč o gasu, poručio je da "nikakve krize neće biti":
- Do 1. januara 2028. Srbija nema problem da kupuje ruski gas. To su saopštili ruski zvaničnici. Možemo samo da plaćamo više ili manje, a tehnički je jednostavnije ako gas stiže iz ruskih izvora - zaključio je Bajatović.
