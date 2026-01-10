Slušaj vest

Tako se cena nafte Brent kretala oko 63,4 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) oko 59,4 dolara po barelu, preneo je u petak Trejding ekonomiks.

Građanski nemiri u Iranu su intezivirani, a američki predsednik Donald Tramp upozorio je na posledice za vlast u Teheranu ako demonstranti budu povređeni, čime se stvara pretpostavka da bi previranja u zemlji koja je veliki proizvođač nafte mogla da ograniče izvoz tog energenta.

Ova eskalacija je naglasila da neizvesnost oko snabdevanja na Bliskom istoku može veoma brzo da podigne cenu nafte.

Protesti su poremetili putovanja i izazvali rizike u vezi sa isporukama iz Irana, koji proizvodi više od tri miliona barela dnevno.

U međuvremenu, tenzije u Venecueli su smirene nakon što je Tramp otkazao planirane napade, zbog, kako je naveo, bolje saradnje s vlastima u Venecueli.

Cene nafte skočiće treću nedelju zaredom, ali globalni suficit ove godine može ograničiti taj rast u narednim mesecima.