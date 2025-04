To je spustilo cene ispod nivoa koji mnogi proizvođači iz Teksasa smatraju neophodnim da bi poslovali sa dobitkom, što je izazvalo strahovanja da bi industrija mogla biti prinuđena da zaustavi rad bušotina, prenosi Financial Times.

Stručnjaci ističu da je trgovinski rat stvorio opšti haos i da raste rizik da investitori počnu da beže iz energetskog sektora. Prema nihovoj oceni, Tramp navodno želi da spusti cenu nafte na 50 dolara za barel, a to bi značilo da pola kompanija u industriji ne bi moglo da opstane. To bi dovelo do talasa spajanja, gde bi jače kompanije preuzele one slabije.