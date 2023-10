VELIKA I BITNA ODLUKA SRBIJE! Cena dizela NEĆE rasti - ni povećanje akciza ne utiče na odluku

Svedoci smo da je ove nedelje cena nafte na svetskom tržištu zabeležila najveći pad od avgusta prošle godine. Iako je došlo do blagog rasta akciza, to neće negativno uticati na povećanje cene dizela i to je nešto sto želimo da obezbedimo za naše građane i u narednom periodu, rekla je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike posle razgovora sa Naftnom industrijom Srbije i Udruženjem naftnih kompanija.

Na sastanku je zaključeno da je snabdevanje tržišta gorivom stabilno, uz očekivanje da se cena dizela neće menjati u narednom periodu.

- Time smanjujemo i inflatorne pritiske što ima višestruke koristi. Nastavićemo da nadgledamo cene dizela u Srbiji i cilj nam je da u narednom periodu one ne rastu i da obezbedimo predvidljivost i sigurnost za sve. U ovome će nam pomoći i Naftna industrija Srbije koja je pouzdan partner države bila u prošlosti i nastoji da to bude u budućnosti i to očekujem i od ostalih naftnih kompanija u Srbiji - navela je ministarka.

foto: Zorana Jevtić

Kompanija NIS pažljivo prati situaciju na globalnom i lokalnom tržištu nafte i naftnih derivata i aktivno daje doprinos očuvanju sigurnosti i stabilnosti snabdevanja. Istovremeno, kao odgovorna kompanija NIS u poslovanju uzima u obzir i makroekonomske faktore.

Stoga će kompanija NIS preduzeti sve aktivnosti koje od nje zavise kako se u narednom periodu ne bi uvećale cene osnovnih vrsta goriva na benzinskim stanicama, brinući istovremeno o svojim potrošačima i uvažavajući napore Vlade Republike Srbije u poboljšanju životnog standarda građana Republike Srbije.

kurir.rs