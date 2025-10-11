Slušaj vest

Dok svet ponovo ulazi u zonu ekonomskih potresa, Srbija stoji na raskršću - između Istoka i Zapada, između principijelnosti i interesa. Sankcije su uvodene Naftnoj Industriji Srbije.

Činjenice da se gas i nafta pretvaraju u političko oružje, a fabrike zavise od geopolitičkih prognoza, postavljaju pitanja - može li srpska ekonomija da izdrži ono što sledi i koliko zapravo košta politička neutralnost?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije": Nemanja Antić, ekonomista i Prof dr Veljko Mijušković, ekonomista:

Foto: Kurir Televizija

Nestašica ili povišene cene?

- Akcenat je stavljen na nestašicu a to nije pitanje. Imaćemo derivate ali po višim cenama. Efekat udara je na srpsku ekonomiju, biće srpski entitet u problematičnom položaju. Da li će kompanije koje imaju 2,5 puta više zaposlenih od NIS-a i koji su pogođeni da li će moći da opstanu? To je suštinski udar - istakao je Mijušković i dodao:

- Nacionalizacija bi predstavlja neprijateljsko preuzimaje, to znači da ćemo kupiti deo ali to je ekstremna odluka. Mi treba da vodimo pregovore sa ruskom stranom, predsednik je i sam rekao da sa Amerikom više nema pregovora. Na sastanku jučerašnjem je dogovoreno da se plate isplate unapred, ide se ka nekoj strategiji. Ekonomija zemlje je istanjena i moramo da reagujemo. Aktuelno rukovodstvo zemlje je prodalo NIS i sada ovo nije do nas.

Antić kaže da u geopolitici nafta ima mnogo veću vrednost nego što se to inače činilo:

- 70-ih i 80-ih godina mislili smo da će ekonomija i planeta Zemlja naći neki modus vivendi gde ćemo panelima, vetrom ili biomasom zameniti naftu i gas. Međutim, naša civilizacija kao planeta Zemlja ni blizu nije toga. Ispostavilo se da države koje su najbogatije naftom, bilo kao proizvođači, kao vlasnici, kao izvoznici, imaju ogroman uticaj na svetsku inflaciju i na trgovinske tokove. Zašto? Zato što je nafta ugrađena u BDP kompletne, na primer, Evropske unije.

Foto: Kurir Televizija

Nemačka stagnira zbog pogrešne odluke snabdevanja gasom

Antić naglašava da je Nemačka imala konstantan rast BDP-a posle Drugog svetskog rata, ali do poslednjih nekoliko godina, jer su se snabdevali jeftinim ruskim energentima:

- Danas, kada su zaključali te za njih povoljne naftovode i naftu i gas, dobili su situaciju da imaju 0 ili 0 plus rast. Rekao bih da se radi i o stagnaciji, možda čak padu, ali da ne žele na taj način da ga prijave. Što se tiče Orbana, on nije nikakav rusofil, on jednostavno ima ekstremno veliku kožu u igri, kao i Slovačka i Mađarska, to su zemlje koje nemaju more i vrlo verovatno njihovi energetski sistemi nemaju dobru alternativu, kao Grčka, Španija, Danska, kao Norveška - kaže Antić i dodaje:

- To su zemlje koje imaju svoju naftu, zemlje koje imaju pristup moru, znači nije fer da kažete nekoj Srbiji, Bugarskoj i Mađarskoj da uvedu sankcije na naftu, uveli smo im i mi. Pa može Amerika da im uvede, ona je najveći proizvođač nafte na planeti. Može Katar da im uvede. On ima isto zalihe. Znači, Orban brani interese svoje ekonomije. Ukrajina i političari ubiraju ogromnu količinu sredstava od toga što neki Fico i Orban još koriste tu naftu.

