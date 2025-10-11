Slušaj vest

Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupile su na snagu i time udaraju direktno u energetski sektor Srbije. Dok jedni to vide kao političku poruku Moskvi, drugi upozoravaju da se Srbija sve više nalazi između dve vatre ekonomskih interesa Istoka i političkih zahteva Zapada.

Da li su američke sankcije NIS-u pritisak, poruka ili upozorenje, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Rajko Petrović, Institut za evropske studije, Vladimir Vuletić, sociolog i Aleksandar Gajović, novinar.

Vuletić: Politička igra u kojoj smo mi kolateralna šteta

Foto: Kurir Televizija

Vuletić je govorio o naznakama koje su jasno ukazivale na uvođenje sanckija prema Naftnoj industriji Srbije (NIS).

- Postalo je jasno još pre nekoliko dana da je Tramp u svojim izjavama optužio Putina da minira pregovore, da će povući poteze koji bi trebalo da pogode ruske interese. NIS je u većinskom vlasništvu ruskih kompanija. To je takođe razlog zašto se ovo desilo, politička igra gde smo mi neka vrsta kolateralne štete.

Govoreći o dugoročnim posledicama, Vuletić nije bio preterano optimističan.

- Sigurno da će dugoročno biti ozbiljnih problema. Možda ćemo morati da se odnosimo racionalnije, ako sve ovo duže potraje. Oni koji vode ovu državu obezbedili su što veće rezerve. Naftni derivati dolaziće iz okruženja. Kada je reč o tome šta mi to možemo u energetskom smislu, niko ne može da pretpostavi.

"Ključ za budućnost je u rukama Rusije" Gosti Usijanja analiziraju dugoročne posledice uvođenja sankcija NIS-u i gde stoje srpsko-američki odnosi Izvor: Kurir televizija

Kaže da se "ključ za budućnost i rešenje" nalazi u rukama Rusije.

- Činjenica da su Hrvati ponudili kupovinu, to može biti samo neki dogovor sa Rusima. Možda oni na ovaj način šalju poruku. Tada bi moglo da se desi bilo šta, to je stvar na tržištu kome će prodati. Najlogičnije bi bilo da prodaju nama, ako već nekome žele da prodaju.

Petrović: Sanckije su cilj eliminacije ruskog uticaja u Evropi

Petrović se osvrnuo na to od čega zavisi kako će se situacija nakon uvođenja sankcija dalje odvijati.

- Domen je ne toliko energetike, koliko međunarodnih i geopolitičkih odnosa u kompletnoj Evropi. Mi jesmo jedna vrsta kolateralne štete američko-ruskog obračuna. Amerikaci žele da svaki, pa i energetski uticaj Rusije na prostoru Evrope eliminišu. Da nije usmereno protiv naše države svedoči izjava Donalda Trampa u kojoj poručuje Orbanu da je krajnje vreme da i on promeni snabdevača.

Foto: Kurir Televizija

Rešenje vidi u saradnji sa Mađarskom i izgradnji nafotvoda, ali ističe da se ono ne može tako brzo realizovati.

- Jedino rešenje o kojem je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a koje je moguće realizovati tek za neke dve, do tri godine, jeste potpuna izgradnja naftovoda do granice sa Mađarskom i povezivanje na taj način.

Podsetio je na rivalstvo Sjedinjenih Američkih Država sa velikim silama, povezujući sa tarifama koje je najavio američki predsednik.

- Tarife koje je Donald Tramp pompezno najavljivao ponovo su reč o nečemu što je samo jedan deo ekonomskog rivalstva SAD-a i Kine, ali i Evropske unije. Najveće tarife ima Švajcarska. Za Kinu koja jeste značajan i lojalan partner, taj problem je jedan od manjih.

Gajović: Gde sada stoji odnos Amerike i Srbije?

Foto: Kurir Televizija

Gajović je pokrenuo pitanje srpsko-američkih odnosa. Izrazio je zabrinutost i nepoverenje u dalju saradnju.

- Pozdravili smo dolazak Donalda Trampa u Belu kuću, čemu je pomogla dosta i tamošnja srpska zajednica. Možda su naši odnosi manje dobri nego što bismo mi hteli da budu.

Odgovorio je na pitanje koliko Srbija ima snage da izdrži pod trenutnim sankcijama, te povukao paralelu sa svim prethodnim sa kojim se susrela naša država.

- Možemo da izdržimo i kapaciteti su verovatno energetski puni, ali pitanje je koliko dugo? Moramo se dozvati pameti. Ovo što pokušavamo i nastojimo što se tiče povezivanja sa Mađarskom, mislim da je dobro. Moramo se osloniti na sebe i braniti svoje interese - rekao je on i dodao:

- Srbija je veteran što se tiče sankcija, imali smo i žešće koje su nam udarili, pa smo ih preživeli. Preživećemo i ove. Osam puta su ih odlagali, ali s obzirom na naše prijateljstvo sa Amerikom, mnogi su shvatili da je njihova administracija suviše ozbiljna da bi promenila svoj stav. Sledi nam težak ekonomski, politički i energetski period u kojem moramo da planiramo buduće izazove.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs