Slušaj vest

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za dinar.

Američke sankcije NIS-u

Uprkos američkim sankcijama, koje su stupile juče ujutru na snagu na pumpama Naftne industrije Srbije sve funkcioniše uobičajeno, a u to se uverila i ekipa Kurir Biznisa.

Na benzinskoj pumpi zvanoj "Dejtonka" kod Ušća u Beogradu vozači su bez problema točili sve vrste goriva i nije bilo nikakvih gužvi.

Kako smo saznali od vozača koje smo zatekli pri ulasku na benzinsku pumpu niko od njih ne strahuje da goriva neće biti i da će morati da prave zalihe.

Inače, podsetimo, na NIS-ovim pumpama od juče nije moguće gorivo plaćati VISA platnim karticama.

BONUS VIDEO: