Vozači u Srbiji će od danas, pa do 17. oktobra, plaćati gorivo po ovim cenama.
POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka!
U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.
Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za dinar.
Američke sankcije NIS-u
Uprkos američkim sankcijama, koje su stupile juče ujutru na snagu na pumpama Naftne industrije Srbije sve funkcioniše uobičajeno, a u to se uverila i ekipa Kurir Biznisa.
Na benzinskoj pumpi zvanoj "Dejtonka" kod Ušća u Beogradu vozači su bez problema točili sve vrste goriva i nije bilo nikakvih gužvi.
Kako smo saznali od vozača koje smo zatekli pri ulasku na benzinsku pumpu niko od njih ne strahuje da goriva neće biti i da će morati da prave zalihe.
Inače, podsetimo, na NIS-ovim pumpama od juče nije moguće gorivo plaćati VISA platnim karticama.
