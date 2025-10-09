Slušaj vest

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije stupile su na snagu jutros u šest sati, ali, kako se uverila ekipa Kurir Biznisa, bez obzira na to na svim benzinskim pumpama te kompanije sve funkcioniše besprekorno.

Na benzinskoj pumpi zvanoj "Dejtonka" kod Ušća u Beogradu vozači su bez problema točili sve vrste goriva i nije bilo nikakvih gužvi.

Kako smo saznali od vozača koje smo zatekli pri ulasku na benzinsku pumpu niko od njih ne strahuje da goriva neće biti i da će morati da prave zalihe.

Pumpa NIS Petrola
Na pumpama NIS petrola sve kartice prolaze normalno prilikom plaćanja goriva Foto: Kurir

Stariji vozači, još svežeg sećanja na devedesete kada se gorivo skladištilo i prodavalo u kantama i flašama, izražavaju blagu zabrinutost da se tako nešto ne ponovi, ali niko od njih nije hteo pod imenom i prezimenom da priča na tu temu.

Da na pumpama NIS Petrol za sada funskionišu svi načini plaćanja Kuriru je potvrđeno i u NIS-u.

- Za sada sve kartice prolaze normalno i Mastercard i Visa i American Express i nema nikakvih problema pri plaćanju na našim pumpama, ali ne zanamo šta će se dalje dešavati - potvrđeno je Kurir Biznisu u 11.33 u Naftnoj industiji Srbije.

