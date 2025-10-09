Slušaj vest

Privrednik i jedan od većinskih vlasnika "AD "Nafta" Nebojša Atanacković, izjavio je da američke sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) onemogućavaju dotok sirove nafte koja bi se u NIS-u prerađivala, što se može odraziti na cenu goriva a samim tim i na građane i budžet.

Štete će biti

Odgovarajući na pitanje da li će i kako građani osetiti posledice ovih sankcija kada je u pitanju gorivo i cene, Atanacković je ocenio da će država primeniti sistem koji je primenila pre nekoliko godina kada je bila naftna kriza u svetu, koji će omogućiti da se smanji akciza, oporezivanje kako bi se regulisale cene goriva na pumpama.

”Šteta će svakako nastati jer je jedna stvar kupovati sirovu naftu iz naftovoda, a druga je stvar uvoz nafte cisternama, vozivama koje su relativno skupi derivati”, dodao je on.

Nekadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija ima dovoljno rezervi nafte i naftni derivata za narednih nekoliko meseci i poručila da je neophodno da NIS nastavi pregovore i nakon što sankcije stupe na snagu kako bi se pronašlo rešenje.

Između Rusije i SAD

Mihajlovićeva je rekla da je u ovoj situaciji za Srbiju najdelikatnije to što je suočena sa bitkom između SAD i Rusije u kojoj ni jedna od njih neće da odstupi, dok Srbija trpi najveću štetu.

"EU je odavno već uvela sankcije za rusku naftu i Srbija je ne koristi, Srbija koristi sve druge nafte. SAD su nastavile sa sankcijama prema onim kompanijama koje imaju većinski ruski kapital. Iako postoji određena promena u strukturi NIS-a, i dalje nije došlo do razgovora i kompromisa", istakla je ona.

Cene derivata za sada stabilne

Mihajlovićeva je ocenila da građani neće osetiti posledice ovih sankcije kada je reč o gorivu i cenama jer derivata ima, a cene goriva će se utvrđivati svakog petka i za sada će ostati takve kakve jesu.

"Ako se dogovori ne budu napravili u narednih šest meseci onda možemo da kažemo da će doći do drugih problema. Mi smo narod koji je preživeo sankcije, ali drugo je vreme, druga je država, nisu ovo devedesete. Ima svega i biće svega, sve će se diplomatski učiniti koliko je moguće da se ovo pitanje reši jer je ovde Srbija ničim izazvano u problemu", izjavila je ona.

Ekonomista Milan Beslać izjavio je da veruje da se država Srbija pripremila za uvođenje sankcija NIS-u i da je napravila već određene modele kako da ne bude "kantica sa gorivom ili cisterni privatnih i neprivatnih".

"Nama je bitno da nam funkcionišu privredni subjekti kojima je potrebno gorivo, jer mi bez njih nemamo državu i nemamo punjenje budžeta, ali ni isplatu svih onih davanja koji idu iz budžeta", rekao je on za Tanjug i dodao da bi zato snabdevanje derivatima trebalo da se obavlja prioritetno.