Reč je o 81-godišnjem nasledniku kozmetičkog carstva i dugogodišnjem donatoru američkih konzervativaca, blisko povezanom sa Donaldom Trampom još od studentskih dana na poslovnoj školi Varton.

Prema bivšem savetniku za nacionalnu bezbednost Džonu Boltonu, upravo je Loder bio prvi koji je Trampu izneo ideju o kupovini Grenlanda.

Bolton je za The Free Press izjavio da je predsednik o toj zamisli govorio još 2019. godine, a istu tezu potvrđuju i novinari Peter Baker i Susan Glasser u knjizi The Divider. Grenland se pritom ne pojavljuje samo kao geopolitički simbol, već i kao potencijalno bogato područje za ulaganja u energetiku i infrastrukturu.

Ruski kontekst bez dokaza

Dodatne sumnje podstakla su Loderova dva susreta sa Vladimirom Putinom u Kremlju, dok je obavljao dužnost predsednika Svetskog jevrejskog kongresa.

Italijanski list navodi i javne istupe Putinovog izaslanika Kirila Dmitrijeva, a on otvoreno komentariše američke pritiske oko Grenlanda. Ipak, i danski i italijanski izvori naglašavaju da za sada nema direktnih dokaza o ruskom uticaju na Lodera ili Trampa.

Lažna pisma i stvarne kompanije

Priču je zakomplikovalo falsifikovano pismo koje je 2019. godine primio senator Tom Koton, sa navodnom najavom grenlandskog referenduma o nezavisnosti. Autori nikada nisu otkriveni, ali slučaj je pokazao koliko je tema Grenlanda postala osetljiva.

Paralelno s tim potvrđeno je postojanje investicione kompanije Greenland Development Partners, registrovane u Delaveru, koja uz Loderov kapital cilja projekte u vodosnabdevanju i energetici.

Venecuela nije izuzetak

Sličan obrazac vidljiv je i u Venecueli.

Bivša zvaničnica Saveta za nacionalnu bezbednost Fiona Hill svedočila je da je Moskva 2019. godine nudila razmenu uticajnih sfera – slobodne ruke SAD-u u Venecueli u zamenu za Ukrajinu. Iako su takvi predlozi zvanično odbijeni, poslovni potezi Trampovih donatora nastavili su da prate spoljnopolitičke odluke Vašingtona, piše pomenuti portal.

Među njima se ističe i milijarder Pol Singer, čije su investicije u rafinerije u Meksičkom zalivu rasplamsale rasprave o sprezi politike, kapitala i globalne strategije.