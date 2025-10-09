Slušaj vest

Avio-saobraćaj od jutros funkcioniše neometano, i nema uticaja sankcija NIS-u koje su stupile na snagu. Svi letovi s obavljaju po redovnom redu letenja.

Nema ometanja snabdevanja gorivom na našem aerodromu, a odluka privatne kompanije je da li će isto da koristi.

Dodatno, već dve kompanije su registrovane za kupovinu avio-goriva i pre stupanja na snagu sankcija NIS-u. Jedna od njih je, kako je javnosti već poznato, "Flystar Flight Support" - podružnica matične kompanije Menzies iz Velike Britanije.

Ta kompanija, koja posluje i u Srbiji, dobila je 4. septembra od Agencije za energetiku Srbije licencu za skladištenje nafte i derivata nafte. Druga je, prema našim informacijama - Er Srbija.

Inače, praksa je da avio-kompanije kupuju gorivo od drugih, dok sam aerodrom "Nikola Tesla" omogućava tu razmenu u svom reonu. Beogradski aerodrom tako, u svakodnevnom je kontaktu sa nadležnim institucijama i partnerima kako bi obezbedili neometano snabdevanje goriva za sve avio-kompanije i svih prethodnih meseci kada su bile najavljene sankcije.

NIS je do sada bila jedina kompanija u Srbiji koja isporučuje avio-gorivo u našoj zemlji.

Sada, avio-kompanije imaju više opcija kako se ne bi ponovila situacija kada je mađarska niskotarifna avio-kompanija Viz er (Wizz Air) odlučila da više ne toči gorivo kompanije NIS. Umesto toga, gorivo su punili u Budimpešti ili Temišvaru, a putnici su morali sa jedne rute da se vraćaju i autobusom. Ta situacija je ubrzo rešena.

Podsetimo, ankcije NIS-u stupile su na snagu jutros, u 6 sati po našem vremenu. Američki OFAC nije produžio licencu kojom se omogućava nesmetano poslovanje. Od danas, moguća je promena načina plaćanja goriva za građane na pumpama, dok nadležni poručuju da derivata u ovom trenutku ima dovoljno i da snabdevanje ostaje stabilno.