Kompanija NIS obavestila je javnost da kompaniji nije do sada produžena posebna licenca Ministarstva finansija SAD, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje.

- Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima. Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata. 

U slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom "Dina" karticom, gotovinom, kao i metodom "IPS pokaži".

Korišćenje i plaćanje "Sa nama na putu", Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida. Što se tiče veleprodaje, takođe je obezbeđen nesmetani platni promet u dinarima i NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman da ispuni sve ugovorne obaveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce. 

Platne kartice korporativnih kupaca funkcionišu nesmetano. 

U saradnji sa partnerima, Vladom Republike Srbije i akcionarima, NIS radi na prevazilaženju ove situacije. NIS nastavlja saradnju i sa Ministarstvom finansija SAD na zahtevu za uklanjanje sa SDN liste koji je kompanija inicijalno podnela 14. marta, a dopunila 28. septembra tekuće godine. Delistiranje predstavlja dugotrajan i kompleksan proces. 

Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju i o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje NIS će blagovremeno obavestiti javnost - navodi se u saopštenju kompanije. 

