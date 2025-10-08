Slušaj vest

JANAF d.d. je dobio licencu kojom se odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljom važećeg ugovora o transportu sirove nafte, do 15. oktobra 2025. godine.

"JANAF d.d. nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rešenja u skladu s važećim regulatornim okvirom".

U ovom trenutku, Društvo nema službenu informaciju da je NIS a.d. ishodio licencu za navedeno razdoblje.

BiznisKurir/Blic

