JANAF d.d. dobio licencu za nastavak transporta nafte do 15. oktobra 2025, uz suradnju s Vladom RH i američkim savetnicima.
JANAF OSIGURAO LICENCU ZA TRANSPORT NAFTE DO 15. OKTOBRA! Sve u skladu sa regulatornim okvirom
JANAF d.d. je dobio licencu kojom se odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljom važećeg ugovora o transportu sirove nafte, do 15. oktobra 2025. godine.
"JANAF d.d. nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rešenja u skladu s važećim regulatornim okvirom".
U ovom trenutku, Društvo nema službenu informaciju da je NIS a.d. ishodio licencu za navedeno razdoblje.
