Slušaj vest

To je u emisiji "I mreži Prvog" Hrvatskog radija rekao predsednik Uprave Jadranskog naftovoda (JANAF) Stjepan Adanić, a povodom današnjeg stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.

NIS je, kaže, izuzetno važan JANAF-ov partner jer poslovanje sa srpskom firmom čini više od 30 odsto njegovih prihoda. Stoga su američke sankcije NIS-u gubitak za Hrvatsku.

- To je naš gubitak od 18 miliona evra do kraja godine, ako se sankcije održe. Mi se ipak nadamo da će pre kraja godine NIS sa Amerikancima i Rusima naći neko rešenje - rekao je Adanić, prenosi HRT, koji je kao udarno objavio saopštenje NIS-a o stupanju na snagu američkih sankcija.

BiznisKurir/Blic

Ne propustiteInfoBiz"NEMA RAZLOGA ZA PANIKU" Oglasila se direktorka maloprodaje NIS-a: Goriva ima! Obezbeđeno dovoljno zaliha naftnih derivata
NIS - Foto 1.jpg
InfoBizOGLASIO SE NIS O SANKCIJAMA SAD Pojasnili način plaćanja goriva u slučaju prestanka rada određenih platnih kartica!
gorivo-poskupljenje-pumpe.jpg
InfoBizNESTAŠICE NEMA, KAO NI OGRANIČENJA: NIS poručio da su zalihe nafte i derivata trenutno dovoljne i da su sve benzinske stanice uredno snabdevene
NIS Petrol benzinska pumpa (24).jpeg
InfoBizOGLASIO SE NIS: Evo šta kažu o eventualnom odlaganju američkih sankcija
IMG_20251003_080018.jpg