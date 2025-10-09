To je u emisiji "I mreži Prvog" Hrvatskog radija rekao predsednik Uprave Jadranskog naftovoda (JANAF) Stjepan Adanić, a povodom današnjeg stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije .

NIS je, kaže, izuzetno važan JANAF-ov partner jer poslovanje sa srpskom firmom čini više od 30 odsto njegovih prihoda. Stoga su američke sankcije NIS-u gubitak za Hrvatsku.

- To je naš gubitak od 18 miliona evra do kraja godine, ako se sankcije održe. Mi se ipak nadamo da će pre kraja godine NIS sa Amerikancima i Rusima naći neko rešenje - rekao je Adanić, prenosi HRT, koji je kao udarno objavio saopštenje NIS-a o stupanju na snagu američkih sankcija.