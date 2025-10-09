Slušaj vest

Za građane se za sada ne očekuju nestašice derivata, ali moguća je izmena načina plaćanja, naročito ukoliko dođe do prekida u funkcionisanju inostranih platnih kartica.

Ukoliko platne kartice stranih sistema (Mastercard, Visa) prestanu da funkcionišu od danas, gorivo će moći da se plaća na tri načina: domaćom "Dina" karticom, gotovinom, kao i putem sistema "IPS pokaži".

Takođe, „Sa nama na putu“, Agro i Taksi kartice nastavljaju da rade bez prekida, potvrđeno je iz NIS-a.

Za pravna lica i veleprodaju omogućen je nesmetan promet u dinarima, pa će i korporativni kupci moći da nastave plaćanja redovno.

U NIS-u ističu da su zalihe nafte i derivata trenutno dovoljne i da su sve benzinske stanice uredno snabdevene. Kompanija navodi da joj je prioritet očuvanje stabilnosti tržišta i redovno snabdevanje građana.

NIS je, kako su naveli, još u martu pokrenuo zahtev za uklanjanje sa američke SDN liste, koji je dopunjen krajem septembra. Postupak delistiranja, međutim, opisan je kao „dugotrajan i kompleksan“.

Ne propustitePolitikaSANKCIJE NIS-U OD DANAS NA SNAZI: Sankcije koje su SAD uvele zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji na snazi su od jutros u 6 sati
IMG_20251003_080018.jpg

Šta građani treba da znaju

Gorivo se i dalje može kupovati bez ograničenja.

Plaćanje inostranim karticama može biti otežano, pa se savetuje da građani uz sebe imaju gotovinu ili domaću "Dina" karticu ukoliko kupuju na NIS i Gasprom benzinskim pumpama

Sistem „IPS pokaži“ funkcioniše na svim modernizovanim terminalima NIS pumpi.

Snabdevanje tržišta derivatima i dalje je stabilno.

Ne propustiteInfoBiz"TAČNO JE DA SU RUSI AMERIKANCIMA PONUDILI 1% AKCIJA NIS-a" Vučić: Nisam siguran da će prihvatiti predlog Moskve
av.jpg

 Država: Stabilnost snabdevanja je prioritet

Na sastanku kriznog tima u Ministarstvu energetike zaključeno je da Srbija ima dovoljno rezervi nafte i derivata i da će se „učiniti sve da energetski sistem zemlje ne bude ugrožen“.

Ukoliko situacija potraje, stručnjaci upozoravaju da bi dugoročno mogle da se jave poteškoće u uvozu sirove nafte, što bi zahtevalo dodatne logističke prilagodbe i nove rute snabdevanja.

Kurir.rs/Blic

Ne propustitePolitikaIMAMO DOVOLJNO REZERVI NAFTE I DERIVATA: Održan sastanak zbog sankcija NIS-u, ovo je plan u slučaju da stupe na snagu
NIS
PolitikaVULIN O SANKCIJAMA NIS-U: Ovo nije nikakva ekonomska mera, već politička
WhatsApp Image 2025-10-08 at 13.18.44_72b8e820.jpg
InfoBizJANAF OSIGURAO LICENCU ZA TRANSPORT NAFTE DO 15. OKTOBRA! Sve u skladu sa regulatornim okvirom
2003-shutterstock-2069262974.jpg
InfoBiz"RUSI NEĆE DOZVOLITI PREUZIMANJE NIS-a!" Predsednik Srbije o predlogu da se kupuje američka nafta
NIS
InfoBizKAKO BI SANKCIJE ZA NIS UTICALE NA BUDŽET DRŽAVE? Šta donose građanima Srbije i da li ima razloga za brigu
NIS