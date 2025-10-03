Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Rusija neće dozvoliti da neko preuzme Naftnu industriju Srbije (NIS), naglašavajući da su njihovi interesi u ovom pitanju, pre svega, politički.

Odgovarajući na pitanje o predlogu da Amerikanci uzmu deo NIS-a ili da kompanija kupuje američku naftu, Vučić je rekao da ''to ne ide baš tako''.

- Logično mi je to, ali nije mi logično da mi plaćamo cenu za to - izjavio je predsednik Srbije tokom putovanja brzim vozom do Subotice.

Vučić je dodao da će problemi sa snabdevanjem gorivom, koji bi mogli nastati usled najavljenih sankcija, biti rešeni i da neće biti potrebe za kupovinom goriva na kantice.

Sankcije i politička igra oko NIS-a

Podsetimo, predsednik Srbije je, nakon sastanka u Kopenhagenu, otkrio detalje o situaciji oko sankcija NIS-u i izrazio sumnju da je u pitanju ''veća igra''. Vučić je potvrdio da je Rusija predložila Amerikancima jedan procenat NIS-a, ali sumnja da će SAD pristati na plan da NIS kupuje američku naftu koja bi dolazila preko Jadranskog naftovoda (JANAF).

- Voleo bih da grešim, voleo bih da su Rusi pronašli čarobnu formulu da to reše, ali osećam da nas čekaju izuzetno teške situacije - rekao je Vučić i naglasio da ne želi da alarmira građane, ali da očekuje komplikovan 8. oktobar.

Zahvaljujući njegovim naporima u Njujorku, primena američkih sankcija NIS-u, koja je prvobitno trebalo da počne 1. oktobra, odložena je do 8. oktobra. NIS je saopštio da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku.

Kompanija je u državni budžet uplatila ukupno 2,09 milijardi evra, od čega gotovo 1,6 milijardi evra čine akcize, što predstavlja najveći deo prihoda.

Stručnjaci upozoravaju da bi sankcije NIS-u mogle izazvati probleme za građane, uključujući potencijalno smanjenje količine goriva na tržištu, poteškoće u plaćanju na pumpama i neminovan rast cena.