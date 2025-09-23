Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Njujorku na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U centru pažnje njegovih susreta i razgovora su tri ključne teme: status Kosova i Metohije, položaj Republike Srpske i posledice američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Milovan Božinović, bivši ambasador u Nemačkoj, Branimir Đokić, analitičar i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku.

Milovan Božinović Foto: Kurir Televizija

- To bi se vrlo loše odrazilo na našu situaciju, jer bi ugroženo bilo snabdevanje onim energentom koji je vitalan. To bi bio udarac koji bi Srbija osetila i toga su svi svesni. Sankcije se produžavaju za mesec dana, to je vrlo neobično da se radi. To nije nekakvo zakucavanje na tvrdo neke odluke koja se teško menja. Naprotiv, ovo su nekakve pretnje o kojima se inače razgovara - kaže Božinović i dodaje:

- Ako Amerikanci produže primenu sankcija, mislim da to ima neku političku pozadinu i pokriće. Verujem da će opet produžiti rok. Srpsko-američki odnosi imaju promenljivu istoriju, ali su u ovom momentu dobri i vlada neko poverenje da imaju dobru perspektivu. Naša vlast želi da stabilizuje odnose sa Amerikom, a možda ćemo o tome i govoriti kasnije. Sa Trampom ćemo sigurno lakše razgovarati nego što smo razgovarali sa onim prethodnim političarima.

Foto: Kurir Televizija

Sankcije imaju za cilj čistu političku poruku

- Ovo su sekundarne sankcije, one nemaju za cilj da sankcionišu nas, već da pošalju isključivo političku poruku, da zemlje Evrope ne treba da se približavaju Rusiji. Imaju cilj da se više oslanjamo na Norvešku ili SAD. U vreme Trampove administracije, predsednik Vučić je bio u Norveškoj i mi ne možemo doneti neku naglu odluku vezanu za energetsku zavisnost. Oni su povukli takav potez, da Srbija ne treba da sarađuje sa Rusijom - kaže Matović i dodaje:

- Određeni krugovi u Vašingtonu smatraju da su nadomak pregovora sa Rusijom, zašto bi i onda sami sebi otežavali taj proces? Ne preti se samo nama sekundarnim sankcijama, već se to dešava i u Indiji i u Kazahstanu. Amerika ne želi da ošteti one koje želi da pridobije kao partnere. Mislim da ćemo dobiti još jedno produženje sankcija.

Foto: Kurir Televizija

Energetsko stabilna Evropa

Đokić smatra da Donald Tramp ima plan da Rusiju totalno skloni od Evrope i učini je energetski nezavisnom:

- Ako Amerikanci odluče da uvedu sankcije, Hrvatska bi mogla da prekine dotok nafte do nas. Tramp je bio u pregovorima sa Putinom i nije želeo nijedan potez da sprovede protiv Rusije. Zbog toga i nije želeo da uvede sankcije. Ukoliko Tramp odluči da pokaže moć, tu može da dođe do aktiviranja mnogih sankcija i mi bismo tu bili - kaže Đokić i dodaje:

- Ali, mislim da će Rubi i Vučić naći rešenje oko NIS-a. Mislim da ni Amerika ne bi to napravila Srbiji. Ako se takav problem ne reši sada u Vašingtonu, može i doći do tih sankcija. Tramp želi da Evropa bude bezbednosno samostalna i energetski nezavisna. Amerikancima je potrebna Evropa, žele da ne zavisi od Rusije.

"AMERIKA NAM NEĆE UVESTI SANKCIJE ZBOG PROCESA PREGOVORA SA RUSIMA!" Stručnjaci ističu da Tramp želi energetski nezavisnu Evropu: Radi se o političkoj pretnji! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs