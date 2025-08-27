Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da će "NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima".

- Krajnji cilj je uklanjanje NIS-a sa liste sankcijaKancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, što je proces koji ne zavisi od Srbije. Nadamo se da će nastavak razgovora na visokom nivou između SAD i Rusije doprineti napretku za ceo paket američkih sankcija ruskim kompanijama, kao i dogovoru koji bi mogao pozitivno da utiče na otklanjanje neizvesnosti i u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i uklanjanja kompanije sa liste sankcija - istakla je Đedović Handanović.

Ukazala je da je Srbija dosadašnjim odlaganjem sankcija uspela da sačuva energetsku sigurnost.

- Uprkos složenim okolnostima na koje ne možemo da utičemo, obezbeđeno je da rafinerija ima dovoljno sirove nafte i da nastavi sa radom i zahvalni smo američkoj administraciji na dosadašnjem razumevanju. Situacija ostaje složena i država nastavlja da ulaže maksimalne napore i da vodi aktivan dijalog i sa američkom i sa ruskom stranom - naglasila je resorna ministarka.

Podsetila je i da Srbija ničim nije doprinela uvođenju sankcija NIS-u i da su one rezultat globalne politike.

- Nastavićemo da se borimo svim diplomatskim sredstvima da bi se obezbedila stabilnost snabdevanja za naše građane i privredu - zaključila je Đedović Handanović.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović ocenio je juče da NIS trenutno radi normalno, a da su zalihe goriva u Srbiji dovoljne za šest do osam meseci, kao i da nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte.