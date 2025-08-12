Ministarka Đedović Handanović i ambasador Bocan-Harčenko u pregovorima o jačanju energetskog partnerstva Srbije i Rusije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom o zajedničkim projektima i inicijativama u energetskom sektoru.

Đedović Handanović je istakla da sigurne i stabilne isporuke gasa imaju veliki značaj za energetsku sigurnost i da je za Srbiju strateško partnerstvo sa Rusijom u ovoj oblasti od velike važnosti.

- Cilj nam je da nastavimo dobru saradnju i zaključimo novi dugoročni sporazum o snabdevanju gasom sa Gaspromom. Na taj način jačamo našu energetsku bezbednost i imamo sigurne isporuke gasa po najpovoljnijim uslovima za naše građane i privredu, kao što je to bilo i u prošlosti. Svedoci smo da se i druge zemlje snabdevaju gasom iz Ruske Federacije preko Srbije kao tranzitne zemlje. Što se nas tiče, svakako nećemo ugroziti našu energetsku bezbednost i nastavljamo aktivni dijalog sa Gaspromom - navela je ona.

Tema razgovora bile su i potencijalne sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) od strane Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) koje su nedavno odložene peti put, do 27. avgusta.

- Dugoročno posmatrano, trenutno stanje sa odlaganjem sankcija na po mesec dana unosi dosta neizvesnosti u poslovanje NIS-a. Situacija je dosta kompleksna i nadam se da će razgovori na najvišem nivou između Ruske Federacije i SAD dovesti do rešenja. Za NIS je skidanje sa liste sankcije jedino dugoročno rešenje - rekla je ministarka.

Ministarka Đedović Handanović i ambasador Bocan-Harčenko razgovarali su o gasu, NIS-u, naftovodu i mirnodopskoj nuklearnoj energiji. Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Govoreći o izgradnji naftovoda Srbija-Mađarska ministarka je navela da kompanije NIS, Transnafta i MOL nastavljaju pregovore o kapacitetima i finansijskom aspektu izgradnje, dok su tehničke specifikacije naftovoda usaglašene.

Ambasador Bocan-Harčenko naveo je da je Ruska Federacija zainteresovana za uspostavljanje saradnje sa Srbijom u oblasti mirnodopske primene nuklearne energije.

Ministarka je rekla da je Preliminarna tehnička studija o mirnodopskoj primeni nukelarne energije u Srbiji završena i da su definisani su naredni koraci za razvoj, dok je potencijalna izgradnja nuklearne elektrane i dalje daleko.

- Srbija poštuje smernice Međunarodne atomske agencije i naš zakon je to prepoznao. Sada razgovaramo o studijama koje su nam neophodne da bismo nakon najmanje pet godina mogli da razgovaramo o potencijalnoj izgradnji nuklearne elektrane. Potrebna nam je tehnička pomoć, razmena znanja, jačanje ljudskih kapaciteta da bismo stvorili kadrove koji će moći da upravljaju elektranom u budućnosti i radi smo da sarađujemo sa relevantnim partnerima. Trenutno pripremamo institucionalni okvir, pre svega u našem ministarstvu, zatim treba da uspostavimo regulatorni organ za nuklernu energiju - navela je Đedović Handanović.