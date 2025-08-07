Slušaj vest

- Svako ko je želeo da zaista učestvuje u javnoj raspravi o Strategiji upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima danas u PKS imao je dovoljno vremena da se informiše i prijavi. Čak je zbog zaintesovanosti dat dodatni rok od mesec dana, kako bi svi drugi zainteresovani mogli da daju primedbe i sugestije, što mogu i danas učiniti u skladu sa procedurom koja se nalazi na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike i Privredne komore Srbije - istakla je ona.

Ministarka dodaje da smo svedoci da pojedini "stručnjaci", politički aktivisti i predstavnici opozicionih stranaka imaju težnje da poremete čitav proces pripreme ovog važnog dokumenta.

- Svi su oni imali pravo da se prijave za učešće u javnoj raspravi, ali to nisu učinili jer jednostavno žele da naprave cirkus od današnjeg dana, predstave sebe žrtvama, i ne dozvole da se Strategija prezentuje bez ometanja, pištaljki i incidenata, iako većina njih nije pročitala ni jedno jedino slovo Strategije. Cilj im je politička borba protiv države i borba za sopstvene interese, a ne “zaštita” životne sredine, paravan iza koga se skrivaju - naglasila je Dubravka Đedović Handanović, i dodala:

- Ogroman broj profesora i stručne javnosti je već dao svoj dragocen doprinos, a nakon javnih konsultacija sigurno će kvalitet dokumenta dodatno biti unapređen. Od samog početka proces je vođen u potponosti transparentno. Žao mi je i što je deo zainteresovanih koji su poštovali proceduru, bio sprečen da uđe zbog ponašanja nesavesnih pojedinaca koji su blokirali ulaz u Privrednu komoru Srbije

Ona podseća da Srbija do sada nije imala važeću stratešku politiku u ovoj oblasti.

- Ovim dokumentom prvi put se uspostavlja dugoročni i sveobuhvatni okvir za upravljanje resursima od nacionalnog značaja, još više štite interesi države i to ne samo u razvoju mineralnih sirovina, već se bavi i izvorištima vode i drugim geološkim resursima - peskom, kamenom, šljunkom i svih ostalih materijala bez kojih nema ni izgradnje puteva, škola, vrtića, bolnica... Nećemo zaustaviti procese razvoja zbog onih koji ne dolaze da razgovaraju o rudarstvu, već da zvižde, vređaju i ometaju. Javna rasprava ide dalje. Dijalog je otvoren za sve koji žele da konstruktivno učestvuju - zaključila je Dubravka Đedović Handanović.

