U tom kontekstu, priprema se Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima do 2040. godine sa projekcijom do 2050, koja je u postupku javne rasprave. Dokument definiše dugoročni pristup istraživanju i eksploataciji sirovina, u skladu sa najvišim ekološkim i društvenim standardima. Poseban akcenat je na kritičnim i strateškim sirovinama, koji su i od značaja za novu industrijsku politiku evropskog kontinenta. Srbija prati evropske smernice, uključujući Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA), čime gradimo sistem koji podržava investicionu predvidivost, odgovornu eksploataciju i održivi razvoj.

- Strategiju pravimo uz podršku Rudarsko geološkog fakulteta. U toku je proces koji se odnosi na javnu raspravu i prekogranične konsultacije. Dokument je radjen po modelu strategija evropskih zemalja, želimo da rudarska industrija bude razvijena kao što je , na primer, u skandinavskim zemljama. Koristili smo i primer Poljske koja je najsličnija nama po pitanju proizvodnje uglja i bakra - kaže Ivan Janković, pomoćnik za rudarstvo ministarke rudarstva i energetike.

Predviđena je i aktivna uloga države kroz različite modele ugovaranja, koji osiguravaju da koristi od eksploatacije ostanu u Srbiji. Za to je neophodna izmena postojećeg zakonodavnog okvira, čime će se stvoriti pravni osnov za novi model upravlјanja resursima – model u kojem je država aktivan akter, a ne pasivni posmatrač.

- Nije tačno da je strategija rađena po nalogu i želji stranih korporacija, već isključivo u interesu Republike Srbije. Takođe, ono što je prepoznato u strategiji jeste i obezbeđivanje neophodnih kadrova. Danas smo svedoci da imamo itekako smanjen broj upisanih studenata na fakultetima, posebno na Rudarskom geološkom fakultetu, što je uticaj negativne medijske kampanje koje su se vodile u prethodnom periodu - ističe Janković

Rudarstvo i energetika predstavljaju temelj modernog razvoja. Srbija ima sve preduslove da bude ne samo energetski stabilna, već i prepoznata kao pouzdan partner Evrope u oblasti čiste energije i kritičnih sirovina. Uvereni smo da ćemo, uz dosledno sprovođenje naših strategija i planova i uz aktivno učešće svih relevantnih aktera, ovaj potencijal u narednim godinama pretvoriti u opipljive rezultate – u korist naše privrede, građana i životne sredine.

Podsećamo da Srbija do sada nije imala važeću stratešku politiku u ovoj oblasti – poslednja Strategija upravljanja mineralnim resursima pripremana je 2011. godine, ali nikada nije usvojena u Narodnoj skupštini. Ovim dokumentom prvi put se uspostavlja dugoročni i sveobuhvatni okvir za upravljanje resursima od nacionalnog značaja.

Zarad potpune transparentnosti, javna rasprava produžena je za više od mesec dana. Na taj način omogućeno je da svi zainteresovani – institucije, privreda, stručna i naučna javnost, kao i građani – imaju dovoljno vremena da dostave svoje komentare, predloge i sugestije. Ovakav vid rasprave predstavlja ključni demokratski instrument koji osigurava da konačni tekst strategije bude rezultat inkluzivnog procesa, utemeljenog na stručnosti, dijalogu i javnom interesu.