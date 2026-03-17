Prema istraživanju koje su sproveli A1 Srbija i istraživačka agencija Aragon, četiri ključna faktora danas utiču na izbor mobilnog operatora: količina dostupnog mobilnog interneta, dodatni roming podaci, besplatan internet za chat aplikacije - ali i dostupnost streaming servisa.

Ovi rezultati odraz su širih evropskih trendova. Prema istraživanju koje je objavila konsultantska kuća Oliver Wyman, streaming servisi postali su sastavni deo svakodnevnog života evropskih domaćinstava, pri čemu danas čak 78% domaćinstava ima najmanje jednu aktivnu pretplatu.

Promena navika

Na globalnom nivou menja se i način na koji korisnici dolaze do streaming servisa. Prema analizi kompanija Omdia i Bango iz 2023. godine, oko 20% svih streaming pretplata danas se aktivira kroz partnerske pakete sa operatorima. Očekuje se da će taj udeo porasti na 25% do 2028. godine. U pojedinim regionima, poput Latinske Amerike, procenjuje se da bi u narednih pet godina gotovo polovina svih streaming pretplata mogla dolaziti upravo kroz operatorske pakete.

Ovi trendovi ukazuju na širu transformaciju industrije telekomunikacija - od operatora koji obezbeđuju konekciju ka integratorima digitalnih servisa.

U tom kontekstu treba posmatrati i strateško partnerstvo kompanije A1 Srbija sa Netflixom, vodećim svetskim streaming servisom. A1 je jedini mobilni operator u Srbiji koji svojim korisnicima nudi Netflix pretplatu u okviru svoje ponude, pri čemu je proces aktivacije maksimalno pojednostavljen.

- Korisnici danas očekuju sve veću jednostavnost. Naš cilj je da im olakšamo svakodnevni digitalni život. Kako broj digitalnih servisa raste, upravljanje različitim pretplatama, nalozima i načinima plaćanja može da bude komplikovano. Zato nudimo integrisano i jednostavno rešenje – u kojem su konekcija i sadržaj prirodno povezani, a korisničko iskustvo jasno i predvidivo - izjavio je Đorđe Vuksanović, Glavni direktor za rezidencijalne korisnike u kompaniji A1 Srbija.

Model objedinjenih usluga

Model objedinjenih usluga omogućava korisnicima da sve servise koriste i prate kroz jedan račun i jednu registraciju naloga, što im olakšava snalaženje u sve složenijem digitalnom okruženju.

- Drago nam je što sarađujemo sa mobilnim operatorima poput A1 kako bismo našim gledaocima omogućili još jednostavniji pristup kvalitetnoj i raznovrsnoj zabavi iz celog sveta. Netflix sadržaje je lako gledati bilo da ste kod kuće na televizoru ili u pokretu, na mobilnom telefonu ili tabletu - a verujemo da i kreiranje naloga i upravljanje pretplatom treba da bude jednako jednostavno - izjavila je Maja Porczyńska, direktorka poslovnog razvoja Netflixa za centralnu i istočnu Evropu.

Partnerstvo sa Netflixom realizuje se na nivou A1 Grupe i dostupno je na šest tržišta na kojima Grupa posluje, što odražava dugoročan strateški pristup razvoju šireg digitalnog ekosistema. Ovaj model u Srbiji podržan je kontinuiranim ulaganjima u infrastrukturu, uključujući optičku mrežu i A1 Ultra 5G, čime se korisnicima obezbeđuje stabilno i kvalitetno streaming iskustvo, kako kod kuće tako i u pokretu.

Kako digitalni ekosistemi nastavljaju da se razvijaju, a izbor sadržaja postaje sve veći, integracija usluga i jednostavnost korišćenja postaju ključni faktori u odlučivanju korisnika. Operatori koji uspešno povežu konekciju, sadržaj i upravljanje digitalnim servisima imaju priliku da redefinišu svoju ulogu na tržištu - ne samo kao provajderi mreže, već kao partneri u digitalnom životu svojih korisnika.