Mađarska MOL grupa objavila je u utorak, 28. aprila, kako je Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za okrug Kolumbija doneo konačnu odluku i rešenje kojim se sprovodi ICSID-ova odluka protiv Republike Hrvatske u korist MOL grupe.

Stara presuda sa kamatama

- Arbitražni sud u predmetu MOL Hungarian Oil and Gas Plc protiv Republike Hrvatske, broj predmeta ARB/13/32, doneo je odluku 5. jula 2022. Odlukom je MOL-u dodeljeno približno 183 miliona dolara uz kamate, troškove i izdatke zbog hrvatskog kršenja Ugovora o energetskoj povelji u vezi s MOL-ovim ulaganjem u INA-Industrija Nafte. MOL je podneo tužbu u Sjedinjenim Državama za sprovođenje presude u januaru 2023. Hrvatska je iznela nekoliko odbrana, uglavnom zasnovanih na suverenom imunitetu. Sud je odbacio te odbrane i odobrio skraćeni postupak u korist MOL-a u obrazloženju od 5. marta 2026. Presudom suda od 28. aprila odluka je pretvorena u presudu saveznog suda Sjedinjenih Država u iznosu od približno 286 miliona dolara, uključujući kamate obračunate pre presude – navodi se u kratkom saopštenju mađarske kompanije.

Podsetimo, sudija Amir H. Ali i prošle godine je odbio prigovore Hrvatske na odluku Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova (ICSID) iz 2022, a neke nove argumente nije prihvatio ni u svom mišljenju iz marta. Ponajviše i zbog prošlonedeljnog skupa u Dubrovniku, ova vest o odluci američkog suda izostala je sa naslovnih strana, ali su se na nju ipak osvrnuli vodeći hrvatski zvaničnici.

- Država koristi sve raspoložive pravne mogućnosti, ali paralelno vodi razgovore o mirnom rešenju spora. Koristimo sve pravne mogućnosti koje su nam na raspolaganju jer postoje još neke. Međutim, moram reći da u poslednje vreme imamo vrlo konstruktivne razgovore s MOL-om u vezi s rešavanjem ovog otvorenog pitanja – rekao je ministar privrede Ante Šušnjar. Istakao je kako postoji realna mogućnost da se spor reši nagodbom pre nego što se iscrpe svi pravni mehanizmi.

Pregovori i dalje traju

- Nadam se da ćemo i pre iskorišćenja svih pravnih mogućnosti naći zajednički jezik s MOL-om i to rešiti na miran način, određenom nagodbom. Kako stvari sada stoje i kako razgovori teku, verujem u to, jer su dosta konstruktivni i već smo se složili oko dosta stvari – dodao je. Naglasio je da je reč o složenim pitanjima koja zahtevaju vreme i intenzivne pregovore.

- To su važne stvari koje zahtevaju mnogo razgovora, ali verujem da u bliskoj budućnosti to možemo završiti dogovorom, u cilju izgradnje boljih odnosa - rekao je.

Oglasio se i premijer Andrej Plenković, koji je na marginama skupa u Dubrovniku rekao da je vlada "nažalost nasledila taj spor“ i da će država iscrpeti sve dostupne pravne lekove kako bi osporila odluku na koju postoji pravo žalbe.

Premijer je, međutim, naglasio da to pitanje želi da stavi u "sasvim drugačiji kontekst“, odnosno u okvir "velike političke promene“ koja se dogodila u Budimpešti. Takođe je ocenio da je odluka o privatizaciji Ine na taj način bila "najveća strateška greška“. Naglasio je da je to "lekcija naučena zauvek“ i da se, što se njega tiče, nacionalne kompanije iz energetskog sektora više nikada neće prodavati. Najavio je i pripremni sastanak s novom vladom u Budimpešti, na kojem će biti otvorena sva pitanja, uključujući ona vezana za Inu i MOL.