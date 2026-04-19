Prodajom NIS-a, ako se ona desi, gubimo sve zaštitne klauzule i Srbija treba da insistira da novi ugovor i dalje štiti naše tržište barem onoliko koliko ga je štitio dosadašnji, kaže za RTS profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić i navodi o kojim se klauzulama radi.

Produženje licence za rad NIS-u na dva meseca donelo je i Srbiji i kompaniji olakšanje. Koliko je blizu konačno rešenje za NIS i šta donosi intenziviranje razgovora sa mađarskim MOL-om?

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić rekao je u Dnevniku RTS-a da će iz serije ozbiljnih bilateralnih ili trilateralnih razgovora uslediti, ako se postigne konzenzus, dva ugovora – kupoprodajni ugovor sa "Gaspromom", i ugovor sa Republikom Srbijom, tj. shareholder agreement.

Ponovo se pregovara o zaštitnim klauzulama

Navodi da je ugovor o prodaji akcija NIS-a iz 2008. godine sadržao niz klauzula, koje su garantovale zaštitu domaće naftne industrije, a koje se sada gube i o kojima treba da se ponovo pregovara.

To su, objašnjava, obaveza nastavka rada rafinerije, obaveza modernizacije rafinerije, obaveza očuvanja tržišnog učešća kako u veleprodaji, tako i u maloprodaji NIS-a, investicione obaveze, obaveze po osnovu socijalnog programa, obaveze koje se tiču isplate neto profita kroz dividende...

- Mi sada ovom prodajom, ako se ona desi, gubimo sve te zaštitne klauzule i Republika Srbija kao ozbiljan akcionar treba da insistira na novom ugovoru koji će barem minimalno, onoliko koliko je štitio dosadašnji ugovor o prodaji akcija NIS-a, štititi i dalje naše tržište i Republiku Srbiju - ističe Lukić.

"MOL-u i te kako stalo da postigne dogovor sa Srbijom"

Na pitanje da li je taj ugovor uslov da se potpiše finalni kupoprodajni ugovor, Lukić kaže da Srbija može da posegne za svojim pravom preče kupovine, što znači da onoga trenutka kada sporazum bude postignut između MOL-a i "Gasproma", Republika Srbija ima pravo da traži da prva dâ odgovor da li ona jeste možda spremna da prihvati te uslove.

- Zbog toga, a i zbog drugih stvari kao vodećeg akcionara i nekoga ko reguliše uslove i postavlja regulativu u Republici Srbiji, MOL-u je i te kako stalo da postigne dogovor sa Republikom Srbijom. Tako da, pre nego što stvari dođu do OFAK-a, ako ova dva konsenzusa nema između MOL-a i Gasproma i MOL-a i Republike Srbije, OFAK neće imati o čemu da odlučuje - napominje Lukić.

"Pitanje da li će biti pregovori završeni u datom roku"

Sada se, ističe Lukić, ulazi u težu fazu pregovora, koji će trajati "do duboko u noć".

- Sada će da se pregovara o konkretnim obavezama. Govoriće se o konkretnim odredbama, klauzulama, govoriće se o konkretnim ciframa, što do sada nije bio slučaj. I kada se sve to radi, onda pregovore ne možete da projektujete koliko dugo će da traju, ali pitanje je da li će moći u datom roku - napominje Lukić, koji ocenjuje da je 22. maj previše blizu.

Ko će ostati kratkih rukava

I pored najava, nema mira na Bliskom istoku. Lukić kaže da su informacije protivrečne, da se u roku od 24 časa smenjuju bombastične pretnje i bombastične najave o dogovorima, kao i da se senzibilitet tržišta dovodi do krajnjih granica u svim zemljama.

Dve opasnosti, nestašice i visoke cene, zapravo se na kraju svode na jedan epilog.

- To znači da će neki ostati kratkih rukava u podeli karata i u podeli nafte koja postoji na svetskom tržištu. I to će verovatno biti oni koji su najsiromašniji. Oni koji su najimućniji će privući naftu sebi, plaćaće veće cene, a ovi drugi će morati da trpe nestašice - zaključio je Lukić.