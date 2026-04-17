Kompanija NIS oglasila se večeras saopštenjem nakon što je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila da je toj kompaniji produžena licenca za rad do 16. juna.

- Kompanija NIS dobila je novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 16. junom 2026. godine.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Kompanija NIS ovim putem izražava zahvalnost svim domaćim i inostranim parnterima koji su podržali ovaj proces - saopštio je NIS.

Podsetimo, Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) američkog Ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.