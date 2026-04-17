Kompanija NIS oglasila se večeras saopštenjem nakon što je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila da je toj kompaniji produžena licenca za rad do 16. juna.

- Kompanija NIS dobila je novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 16. junom 2026. godine.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Kompanija NIS ovim putem izražava zahvalnost svim domaćim i inostranim parnterima koji su podržali ovaj proces - saopštio je NIS.

Podsetimo, Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) američkog Ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

Ne propustiteInfoBizĐedović Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana!
Dubravka Đedović Handanović
InfoBizDanas ističe licenca NIS-a: Hoće li Srbija ostati stabilna usred rasta cena nafte i globalnih tenzija?
NIS
Politika"RAZGOVARALI SMO I O FUNKCIONISANJU NIS-A" Predsednik Vučić sa zamenikom državnog sekretara SAD: Odličan i važan razgovor o bilateralnoj saradnji
2026-04-16 16_40_53-Instagram.jpg
InfoBizOd čega zavisi ishod pregovora za prodaju NIS-a mađarskom MOL-u? Dva scenarija u igri, ovo su ključni datumi za realizaciju transakcije
NIS MOL