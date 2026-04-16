U jeku završnih pregovora između Naftne industrije Srbije (NIS) i MOL-a o kupovini ruskog udela u srpskoj kompaniji, došlo je do promene vlasti u Mađarskoj nakon pobede opozicionog lidera Petera Mađara. Sagovornici Biznis Kurira analizirali su mogućnosti realizacije započetih pregovora.

Vučić: Očekujem potpisivanje šerholder sporazuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da nakon razgovora s predstavnikom MOL-a očekuje skoro potpisivanje šerholder sporazuma s nama.

- Naravno, to nije lako potpisati, jer oni tu imaju neke teške uslove, mi neke teške uslove za njih. U svakom slučaju, naši se tiču rada rafinerije i činjenice da ne možemo da dobijemo više obaveza nego što smo ih imali u odnosu s Rusima. Dakle, oni imaju neke svoje zahteve, ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje i to rešiti - rekao je Vučić.

On je naveo da mađarska naftna kompanija namerava da nastavi razgovore s NIS-om.

- Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori kako sa Srbijom, tako i s ruskim partnerom, i da to završimo onako kako smo razgovarali u prethodnom periodu - naglasio je predsednik.

On veruje da će projekti s Mađarskom poput izgradnje naftovoda ostati i opstati.

Dva datuma važna za Srbiju Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić ističe da pregovori o NIS-u koji se vode između ruske strane i mađarskog MOL-a idu u dobrom smeru, što je primarna stvar koju američka administracija želi da vidi i ni na koji način ne bi trebalo da opstruiše dalji tok dogovora.

Dva su ključna datuma kad se radi o NIS-u - 17. april, kada ističe operativna licenca, i 22. maj. S obzirom na sve neizvesnosti i rizike koji danas postoje u globalnoj ekonomiji, postoji visoko interesovanje da ta transakcija bude završena. Za nas je najvažnije da imamo kontinuirano snabdevanje sirovom naftom i da koristimo Janaf kao glavni tok dopreme do naše zemlje i rafinerije - kazao je Lukić za RTS.

Mihajlo Rabrenović

Jačanje MOL-a interes Mađarske

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, očekuje da će se razgovori između NIS-a i MOL-a nastaviti i nakon promene vlasti u Mađarskoj, jer energetika po pravilu prati interese, a ne dnevnu politiku.

- U tom smislu, procena predsednika Aleksandra Vučića da je dogovor dostižan deluje realistično, posebno imajući u vidu da i sama kompanija pokazuje spremnost da se proces privede kraju. S druge strane, logično je očekivati da bi i Peter Mađar, u okviru svoje politike jačanja ekonomske pozicije Mađarske, imao interes da grupu MOL pozicionira kao snažnijeg regionalnog igrača, što podrazumeva i dovršavanje aranžmana u vezi s NIS-om. Takav pristup je ujedno kompatibilan s postepenim distanciranjem od ruskog uticaja, s obzirom na vlasničku strukturu Naftne industrije Srbije. Ipak, u složenim geopolitičkim uslovima razumno je da zainteresovani učesnici, a ima ih nekoliko, paralelno razvijaju i alternativne strategijske opcije, u slučaju usporavanja ili zastoja u pregovorima - istakao je Rabrenović za Biznis Kurir.

SAD na potezu

Savetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija ističe da je sada vrlo teško reći šta se može desiti.

- Prema svim dosadašnjim izjavama novih predstavnika mađarskih vlasti, moglo bi se očekivati da će se proces dogovora između MOL-a i NIS-a nastaviti. E sad, veliko je pitanje kako će se Amerika odnositi prema svemu tome nakon što je izgubio kandidat koga su oni podržavali, Viktor Orban. Možda će stvari biti malo jasnije nakon 17. aprila, kad će se znati da li je NIS dobio produženje licence za rad i nastavak pregovora s MOL-om ili ne - rekao je Bušatlija.

On veruje da je Mađarima sada mnogo važnije da reše sopstvene odnose s Rusima i poprave odnose s Briselom nego da se bave našim NIS-om.

Podsećamo, prema ranije utvrđenoj dinamici pregovora koju je aminovao američki OFAK, konačan ugovor između MOL-a, koji bi od ruskog "Gasproma" kupio većinski udeo vlasništva u NIS-u, trebalo bi da bude potpisan 22. maja 2026. godine.