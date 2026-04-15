Ekonomista Ljubodrag Savić izjavio je danas da može da se očekuje da će prodaja NIS-a biti onakva kako je dogovoreno za vreme prethodne vlasti u Mađarskoj, odnosno da će se realizovati preuzimanje NIS-a od strane mađarskog MOL-a, iako će sigurno biti problema oko prodaje većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) nakon političke promene u Budimpešti.

- Da li možemo da nađemo rešenje do 22. maja kada ističe rok za pregovore o o prodaji većinskog udela u NIS-u, ne znam jer se malo sada komplikuje situacija i sa ADNOK-om koja ima svoj strateški interes da dođe u ovaj deo zemaljske kugle. Mislim da se tu neće ništa mnogo menjati, nešto će se sigurno prolongirati i odložiti ali nisam preterano zabrinut da se neće realizovati ova priča sa preuzimanjem NIS-a od strane MOL-a - poručio je on.

Savić je ocenio da će i američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) sigurno produžiti operativnu licencu za rad NIS-a koja ističe 17. aprila, s obzirom na to da su produžili rok za pregovore o prodaji većinskog udela u NIS-u do 22. maja.

Na pitanje kako pad Viktor Orbana menja odnose snaga kada je reč o ruskom energetskom uticaju u regionu i gde se na toj mapi nalazi NIS, Savić je istakao da se ne menja ništa što se tiče NIS-a i da će sve biti kako je dogovoreno.

Kako je naveo, iako ima dosta nepoznatih stvari, u ekonomiji ipak mora da se nađe racionalno rešenje koje možda nije najbolje ali je rešenje u kojem sve strane najmanje gube.

Odgovarajući na pitanje da li Srbija treba da bude u neizvesnosti zbog ugovora o izgradnji naftovoda, kupovini NIS-a, korišćenju skladišta u Mađarskoj i svemu onome što je Srbija dogovorila sa mađarskom vladom dok je na njenom čelu bio Orban, Savić je rekao da u početku Srbija treba da bude u neizvesnosti jer će verovatno biti izjava o prekidu nečega i drugačijim strategijama i namerama, ali na kraju će se sve dogovoreno realizovati kada političare shvate da se živi o realnih stvari a ne od političkih obećanja i podrške.

- Jedino komplikovano u ovoj priči je što to predugo traje, predugo je trajalo i pre ovih izbora a ovo je još jedan kamen u cipeli koji više žulja, ali ja nisam pesimista da će se realizovati najveći deo onoga što je dogovoreno. Za NIS mislim da će biti preuzet od strane MOL-a, ali trebaće neko vreme - ocenio je on.

Savić je napomenuo da se situacija sa ADNOK-om malo komplikuje koji je sada u teškoj poziciji jer je na Bliskom istoku rat i ta velika svetska kompanija trpi veliku štetu zbog tog sukoba.

Prema njegovim rečima, i ADNOK-u i MOL-u je u interesu da ADNOK uđe u vlasničku strukturu NIS-a jer je to velika kompanija koja može da snabdeva jeftinijom naftom i stabilnijim izvorom, kompanija koja ima ogroman finansijski potencijal i koja je prepoznata u svetu kao kompanija koja izuzetno dobro radi tehnički remont.

- To su tri stvari koje su vrlo važne. Kada biste merili ekonomsku snagu MOL-a i ADNOK-a to je neuporedivo. Uvek je bolje da imate čak i za manjinskog partnera tako veliku kompaniju koja daje sigurnost - poručio je on.

Peter Mađar

Komentarišući to što je Peter Mađar izjavio da neće okrenuti leđa Rusiji, da želi da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da će pregledati, revidirati i ako treba raskinuti sve ugovore koji su štetni po Mađarsku, Savić je rekao da iako će Moskva sigurno tumačiti ove poruke kao pokušaj da se postave novi uslovi saradnje, ni Mađarska ni Rusija neće okrenuti leđa jedna drugoj jer obe zemlje imaju interes od te saradnje.

- Neće biti isti odnosi kao sa Viktorom Orbanom, ali i Mađar kada se probudi i shvati da je jedno izborna euforija a da već sledeći dan shvatiš da postoje problemi, mislim da će ipak on razumeti globalnu situaciju u kojoj se nalazimo i Rusija će mu svakako biti značajan partner i neće tu biti mnogo iskakanja - izjavio je on.

Savić je ocenio da će tu veći problem biti Ukrajina i EU i zahtev EU da Mađarska uvede sankcije Rusiji, napomenuvši da bi to bio "krupan zalogaj" i veliki pritisak i za jednu i za drugu stranu.