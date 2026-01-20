Slušaj vest

"Da je dogovor u vezi sa NIS-om koji je juče objavljen, bio nepovoljan za Rusku Federaciju, on ne bi bio sklopljen. To je savršeno očigledno za sve. Mi smo otvoreni na saradnju sa svima", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare o rezultatima ruske diplomatije, prenosi RT Balkan.

Rusija sarađuje sa SAD

On je dodao da je Rusija voljna da sarađuje sa Amerikancima na ovu temu, kao i da je Rusija je otvorena za saradnju sa svima na Balkanu.

"Podsetiću da je Evropska unija, kojoj Srbija tako uporno, dugi niz godina teži, u svoje vreme saopštila, da kada se EU nečim bavi, drugi tu nemaju šta da traže. Imali su u vidu da je Rusija tada bila spremna da pomogne svojim balkanskim kolegama, da rešava probleme, da doprinosi rešavanju problema. Zato, na širem planu, govoreći o Srbiji, ne bih govorio samo o tome kako Rusija i SAD mogu da sarađuju ili utiču na Balkan, nego i o tome kako se EU odnosi prema Srbiji", naveo je Lavrov.

Potpisan dogovor o namerama

"Gaspromnjeft" je potvrdio u ponedeljak da je sa mađarskom kompanijom MOL potpisao dogovor o namerama o prodaji paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije, saopštila je ruska kompanija.

Mađarska kompanija MOL prethodno je saopštila da je potpisala obavezujući preliminarni ugovor sa "Gaspromnjeftom" o kupovini 56,15 odsto udela u NIS-u.

Za završetak transakcije potrebno je odobrenje Ministarstva finansija SAD i srpskih vlasti. Strane planiraju da potpišu ugovor o kupovini do 31. marta.