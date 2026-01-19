Slušaj vest

Dodao je da su pokrenuti svi pogoni, kao i da se prvi komercijalni derivati iz rafinerije očekuju 26. januara, a njihova isporuka na tržište 27. januara.

- Pristizanje sirove nafte iz uvoza i zahvaljujući zalihama domaće sirove nafte formirali su se uslovi za start rafinerije - rekao je Gagić tokom posete Rafineriji nafte u Pančevu, koja je juče ponovo započela proizvodnju naftnih derivata.

Kako je rekao, svi pogoni su spremni za rad i svi pogoni startuju.

- Što se tiče posledica, nije došlo do bilo kakvih posledica, čak smo iskoristili tu obustavu da uradimo neka poboljšanja na samim postrojenjima - rekao je Gagić odgovarajući na pitanje da li rafinerija trenutno radi u punom kapacitetu i da li je obustava rada ostavila određene tehničke posledice.

Objasnio je da start rafinerije predstavlja dovođenje rafinerijskih postrojenja na radne uslove po tehnološkoj konfiguraciji rafinerije.

- Prvo se startuju primarna postrojenja za preradu sirove nafte, nakon toga i sekundarna postrojenja, iz kojih se proizvode i komercijalni proizvodi. Sve ove aktivnosti se razvijaju paralelno - rekao je Gagić.