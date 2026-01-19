Slušaj vest

Prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara. Startne aktivnosti odvijaju se prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda, kao i pravila bezbednosti i zdravlja na radu.

Imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom celog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih delatnosti kompanije. Obnavljanjem proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo dodatno će biti unapređena energetska stabilnost Republike Srbije i očuvano stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Period obustave proizvodnje u rafineriji iskorišćen je i za obavljanje remontnih aktivnosti, od kojih su najznačajnije zamena katalizatora na reaktoru DHT i remont postrojenja S-4700.

Rafinerija nafte Pančevo ključna je i za rad HIP-Petrohemije, čije ponovno pokretanje zavisi od raspoloživosti sirovina za preradu, kao i dugoročnih odluka koje se odnose na omogućavanje obavljanja operativnih aktivnosti NIS-a.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC – Office of Foreign Assets Control) Ministarstva finansija SAD izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine.