Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su protekle nedelje vođeni intenzivni razgovori sa potencijalnim partnerima NIS-a, uključujući mađarski MOL i još jednog međunarodnog investitora u Abu Dabiju.

- Za nas je bilo najbolje rešenje da je Srbija preuzela NIS, ali imali smo ili alternativu da nekome otmemo imovinu, ili da se saglasimo sa tekućim procesom. Nije postojala alternativa ovo što smo mi želeli, a imali smo pripremljen novac - kazao je on.

Predsednik je dodao da se nada pozitivnim rezultatima, ali je upozorio da određeni detalji još uvek moraju biti usklađeni sa interesom građana Srbije.

- To je pre svega pitanje rada rafinerije u budućnosti, ne možemo poput nekih malih zemalja iz okruženja da budemo bez rafinerije - rekao je predsednik i podsetio da Srbija već stoti dan uspeva da održi stabilnost, iako kap nafte potekla u rafineriji Pančevo, koja je ponovo počela sa radom.- Nismo hteli da otimamo tuđe vlasništvo, iako smo morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva. Ali država je takva da mora da nasledi ne samo prava, već i obaveze, i dobre i loše odluke države iz nekog prethodnog perioda - kazao je Vučić.

Sada je, kako je naveo, ključno da buduće glavne tačke ugovora i jasni svojinski odnosi budu dostavljeni OFAC-u, kako bi američka administracija mogla da donese odluku o produženju operativne licence pre 23. januara i obezbedi nesmetan rad NIS-a u narednom periodu.