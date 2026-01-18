Slušaj vest

Dok svet drhti pred nestabilnošću energenata, trka za NIS se zaoštrava: domaći i strani investitori kreću u žestoku borbu za strateško blago.

Ko će izaći kao pobednik i kakva budućnost čeka najveću kompaniju u regionu, u "Pulsu Srbije", otkrili su prof. dr Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS-a i prof. dr Veljko Mijušković.

Prof. dr Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS-a istakla je za Kurir televiziju da moramo biti svesni da nismo mi ti koji odlučujemo o završetku celog postupka.

- Moramo biti svesni toga da nismo mi ti koji odlučujemo do krajnjih završetaka celog postupka zbog toga što imamo 29, 87 procenata udela u NIS-u kao država Srbija i naše je bilo to da svoje partnere u tom smislu država sa kojom imamo dobre bilateralne odnose pokažemo koliko smo zaista interesantni jer mi kao zemlja imamo nacionalnu kompaniju od svetskog značaja sa kapacitetima koji imaju najbolje standarde što se tiče tehnološkog procesa kada pričamo o rafineriji u Pančevu. Juče smo videli sastanak sa ministrem spoljnih poslova i naše ministarke energetike Dubrovke Đedović Handanović i izašlo se sa informacijama da do kraja nedelje moramo da izađemo sa određenim zajedničkim pismom prema OFAC-u, zainteresovana strana postoji i da se promeni udeo upravo zbog toga što imamo operativnu licencu koja treba do 24. marta da završi ceo postupak - za Kurir televiziju, rekla je dr Aleksandra Tomić i dodala:

Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS-a Foto: Kurir Televizija

SAD zahteva prvo mesto kao ekonomski partner EU

- Amerika sada želi da bude prvi spoljnotrgovinski partner EU, a do sada je to bila Kina i isterivanjem Kine iz svega toga i distanciranjem Rusije od upliva u evropsku ekonomiju ona sada grabi preko energetskog sektora da to koliko god može postigne. Projekti u energetici se ne rešavaju preko noći, vi morati da isplanirate budžet, morate određenim tempom imati nadzor nad tim pošto je u pitanju trasa koja obuhvata i Mađarsku i Srbiju.

Prof. dr Veljko Mijušković je, za "Puls Srbije", istakao da je Srbija pristupila različitim strateškim konstituentima poštujući maksimalno svoja prava i interese.

- Ne bih rekao da se radi o nesporazumu već o jednoj totalno pogrešnoj ekonomskoj politici koja je vođena u tom trenutku. Postavlja se objektivno pitanje da li je politika prevagnula nad ekonomijom i smatram da ono što je do strane države bilo da se uradi je urađeno. Evidentno je da ta tromost koja postoji sa ruske strane je očigledan pokazatelj da nisu spremni da prodaju jako bitan input koji je sa jedne strane bitan i energetski ali i politički jer žele da šire svoj uticaj - za Kurir televiziju, istakao je Veljko Mijušković i dodao:

prof. dr Veljko Mijušković Foto: Kurir Televizija

Blizu dogovora sa mađarskim MOL-om

- U tom smislu, gledano ekonomski, Srbija je pristupila različitim strateškim konstituentima poštujući maksimalno svoja prava i interese a uzimajući u obzir da je naš ekonomski model baziran na privlačenju stranih direktnih investicija, a sa druge strane naš ekonomski interes jeste ono što je primarno bitno za ekonomiju zemlje. Veoma smo blizu dogovora sa mađarskim MOL-om iako je predsednik istakao danas da to što smo blizu ne znači da nema možda nekih spornih tačaka.

Da li Srbija sme da prepusti sudbinu NIS-a drugima? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs