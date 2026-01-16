Slušaj vest

Rekao je da bi to Srbiji obezbedio većinsko vlasništvo, i dodao da bi bilo jako dobro ukoliko bi Srbija bila u mogućnosti da otkupi makar 22 odsto od 56 odsto ruskog udela, čime bi postala većinski vlasnik, a onda da za ostatak od 34 odsto nađe kupca koji bi bio spreman da za taj dosta jak paket uđe kao suvlasnik u kompaniju.

Vasiljević je istakao, povodom izjave ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta da je MOL zainteresovan za kupovinu većinskog udela u NIS-u, da bi za Srbiju najbolje bilo da ona postane većinski ukoliko se to Srbiji dozvoli, ocenivši da ne postoji volja da se Srbiji dozvoli da postane većinski vlasnik.

- Zašto bi Rusi hteli da prodaju Mađarima a ne nama, ja ne vidim razlog osim ako je neki za koji se ne zna i koji je u pozadini - dodao je on.

Moguć scenario

Odgovarajući na pitanje da li je za Srbiju dobro rešenje da mađarski MOL postane većinski vlasnik u NIS-u, Vasiljević je rekao da za Srbiju nije dobro da bilo ko ima većinski paket u njenoj energetskoj kompaniji koja predstavlja srpski strateški interes, ko god da je u pitanju.

Kako je rekao ukoliko možemo da izbegnemo taj scenario da neko drugi bude većinski vlasnik to bi bilo najbolje, istakao je on i dodao da ukoliko to iz nekog razloga nije moguće onda bi učešće Mađarske u tom paketu možda bilo najbolje jer je Mađarska susedna zemlja i Srbija sa njom ima dobru saradnju.

- Na to treba da da saglasnost i Evropska komisija jer je Mađarska deo EU i onda podleže zakonima EU. Tom kupovinom oni bi došli do koncentracije kapitala i postali jedan veliki energetski igrač u Evropi, i sad je pitanje kako bi Evropa na to odreagovala. Sve dok se ne napravi taj predugovor i dok OFAC ne odobri i tek kada posle vidimo šta će biti sa Evropom, onda ćemo videti na čemu smo - rekao je.

Na pitanje da li će Rusi prodati svoj deo u NIS-u i potpuno izaći iz kompanije do 23. januara kada ističe operativna licenca koju je OFAK dao NIS-u s obzirom da je Sijarto najavio da bi u roku od jednog do tri dana mogao biti postignut ključni dogovor između MOL-a i Gaspromnjefta o otkupu ruskog udela u NIS-u, Vasiljević je rekao da kako trenutno stvari stoje to je dosta teško jer se pokazalo da oni do sada to nisu hteli da urade.

Da li Rusi žele da prodaju

On je poručio da bi najbolja vest bila da Rusi zaista hoće da prodaju svoj udeo i naprave ozbiljan dogovor sa Mađarima ili bilo kim drugim koji garantuje ono što Amerikanci od njih traže, a to je potpuni izlazak Rusa iz vlasništva NIS-a i da nemaju bilo kakav uticaj.

- Da li će to biti moguće ne znam, videćemo, ali ukoliko se to desi znači da Rusi ozbiljno razmišljaju o tome da treba da prodaju svoj udeo. Treba biti svestan da niko na to njih ne može da natera, mi ne možemo da ih nateramo da prodaju bilo kome pa i nama, a ne mogu čak ni Amerikanci. Amerikanci mogu samo da vrše pritisak na njih i nas jer je NIS kompanija koja se nalazi u Srbiji a ne u Rusiji - izjavio je.

Komentarišući to što je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila da je sa Sijartom razgovarala o potpisivanju međudržavnog sporazuma između Srbije i Mađarske koji bi bio zaključen povodom kupovine ruskog vlasništva NIS-a, Vasiljević je rekao postoje neki dogovori zbog čega je ova mađarska kompanija viđena kao potencijalno dobro rešenje, odnosno najmanje loše za nas, ali da bi za Srbiju svakako najbolje bilo da ona postane većinski vlasnik u NIS-u.

Govoreći o izjavi Sijarta da je MOL u "tesnim pregovorima sa naftnom kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOK o saradnji u vezi sa NIS-om", Vasiljević je izjavio da s obzirom na to da je Sijarto rekao da Mađari hoće da imaju većinski paket što znači da bi od 56 odsto oni bili spremni da prepuste pet, šest odsto udela, ne postoji razlog da ADNOK preuzme tih pet odsto jer time ništa ne dobija.

- Ako Mađari misle da ustupe deo vlasništva koji prevazilazi tih pet odsto to znači da oni ne bi bili većinski vlasnici, i to bi u nekoj kombinaciji odnosa snaga unutar kompanije možda ne bi bilo loše jer onda ne biste imali jednog većinskog vlasnika nego bi se sve odluke donosile dogovorom između najvećih suvlasnika - poručio je on.