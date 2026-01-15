Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, sa kojim je razgovarala o mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske za NIS, ali i o sveukupnoj saradnji dve zemlje.

Nakon sastanka, Đedović Handanović i Sijarto obratili su se medijima.

Obraćanje Đedović Handanović

Ministarka Đedović Handanović izjavila je da su razgovarali o pregovorima između ruskih vlasnika u NIS-u i MOL-a i da je cilj da se završe do kraja ove nedelje, kao i da su razgovarali i o još nekim partnerima.

- Razgovarali smo o pregovorima koji se vode između ruskih vlasnika u NIS i mađarske kompanije MOL i još nekih potencijalnih partnera. Cilj je da se ti razgovori do kraja nedelje završe, da se potpiše dokument o otkupu akcija novih vlasnika. Nakon toga će biti upućen zahtev američkoj administraciji za produženje licence. Mi smo u duhu tih razgovarali o međudržavnom sporazumu koji bismo zaključili - rekla je Đedović Handanović.

Očekujem da pre kraja ove nedelje Rafinerija nastavi da radi, jer je počela isporuka sirove nafte, istakla je ona.

- Poziv odnosno tender za gradnju naftovoda je raspisan, očekujemo da počnu radovi sredinom ove godine, da možemo da budemo sigurni da će projekat biti završen - dodala je ministarka.

- Da vas podsetim da smo očuvali snabdevanje u ovim izazovnim nedeljama i mesecima gde smo skoro 100 dana bili bez dotoka sirove nafte. Zahvaljujući pre svega dobroj pripremljenosti države ali i kompanijama koje su imale razumevanja, MOL je jedna od tih kompanija. Želim da razuverim sve one koji se pretvaraju da brinu o Srbiju pa su rekli da MOL ima neke skrivene namere, Sijarto je potvrdio da takvih namera nema niti će ih biti. Tržište je primamljivo za mnoge igrače, želimo da povećamo udeo koji Srbija ima u NIS. Znamo koliko je bitan ovaj sektor i da nema apsolutno nikakvih namera za zatvaranje Rafinerije. Ja sam sigurna da sa budućim partnerima ukoliko dođe do dogovora da ćemo moći da nastavimo da razvijamo naš sektor.

Foto: Kurir Televizija

Obraćanje Sijarta

- Zahvaljujem se na konstruktivnim i prijateljskim razgovorima. Jasno je odakle krećemo, rat u Ukrajini, briselske sanckije su dovele da smo mi u centralnoj Evropi morali da se suočimo sa energetskom krizom. Naši dosadašnji razgovori su potvrdili da je prijateljstvo urodilo plodom i ovaj put jer smo uspeli da se izborimo sa ovom teškom situacijom - kazao je Sijarto.

Proteklo vreme je takođe potvrdilo da bez Mađarske nema energetske bezbednosti u Srbiji, a bez Srbije nema energetske bezbednosti u Mađarskoj, dodao je.

- Obećao sam vam da će Mađarska kroz MOL sve učiniti da se vi izborite sa teškom situacijom koja je nastala usled toga što iz pravca Hrvatske Srbija više nije dobijala naftu. MOL je povećao svoj izvoz ka Srbiji. Povećao je svoj izvoz za Srbiju, sva tri svoja depoa za gorivo su popunjeni do maksimuma. Mađarska vlada je podržavala vladu Srbije da od administracije SAD dođe odluka da se sankcije ukinu. Mi pružamo diplomatsku podršku MOL-u.

Foto: Kurir Televizija

Želim da naglasim da MOL Rafineriju u Pančevu smatra kao rafineriju od strateškog značaja, dodao je.

- Namerno se iznose lažne vesti da bi se unela zabuna. Uvek ima nekoga ko je protiv pozitivnog biznisa. Govorili smo o tome da smo pričali da ćemo potpisati međudržavni sporazum i u tom sporazumu bismo takođe zaključili da pridajemo stratešku važnost naftovodu koji će povezivati Mađarsku i Srbiju - kazao je Sijarto.

Pitanja novinara

- MOL želi da dobije većinski udao, specifikacija svih daljih podataka zavisi od MOL-a. Što se tiče pitanja za sankcije, čim dođe između MOL-a i Gaspromnjefta do prvog važnog dogovora, mi ćemo se odmah obratiti OFAC-u. Što se tiče diplomatskih zadataka, radimo na tome - rekao je Sijarto.