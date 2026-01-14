Slušaj vest

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je država ponosna što građani nisu osetili sankcije NIS sa kojima je zemlja bila suočena 94 dana i naglasila da nikakvih nestašica goriva na pumpama u Srbiji nema, niti će ih biti.

"Država raspolaže zalihama svih naftnih derivata zahvaljući kojima je i obezbedila snabdevanje izazovnim vremenima i zato nikakve bojazni nema", navela je Đedović na Instagramu.

Ona je podsetila da Janaf ponovo doprema sirovu naftu u Rafineriju u Pančevu, da proizvodnja počinje za nekoliko dana, dok će se evro dizel i benzin proizvedeni u Rafineriji na tržištu naći za manje od dve nedelje.

Ministarka je ocenila kao opasno širenje panike što, kako je navela, radi predsednik Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da goriva neće biti.

"Podsećam da je upravo pomenuti sa svojim stranačkim kolegama iz DS-a prodao, takoreći poklonio, NIS 2008.godine. Godinama kasnije, širi paniku i obmanjuje javnost!", naglasila je ministarka.Prema njenim rečima, za razliku od paralelne realnosti Dragana Đilasa, stvarnost je takva da od danas Janaf ponovo doprema sirovu naftu u Rafineriju u Pančevu i da proizvodnja počinje za nekoliko dana, dok će se evro dizel i benzin proizvedeni u Rafineriji na tržištu naći za manje od dve nedelje.

"Do tada, kao i do sada, nikakvih problema po građane neće biti u šta su i sami mogli da se uvere svih ovih meseci", navela je Đedović.