Na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razgovarano je o snabdevenosti domaćeg tržišta naftnim derivatima, stanju rezervi nafte i naftnih derivata i aktivnostima na uvozu naftnih derivata koji realizuju naftne kompanije.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike za sektor nafte i gasa, Saša Koković, rekao je da u ovom trenutku nema poremećaja u snabdevanjem domaćeg tržišta naftnim derivatima, ali da se aktivno razmatraju svi scenariji kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja.

"Rezerve kojima upravlja Uprava za rezerve energenata i Republička direkcija za robne rezerve trenutno su na maksimumu i zajedno sa naftnim kompanijama, radimo na povećanju uvoza naftnih derivata. Od predstavnika naftnih kompanija dobili smo najave da će uvoz naftnih derivata u novembru biti veći od mesečnog uvoza u normalnim uslovima“, rekao je Koković.

Saša Koković na sastanku posvećenom snabdevanju Srbije naftom i naftnim derivatima Foto: EMIJO

On je istakao da je, paralelno sa merama koje se preduzimaju na očuvanju snabdevenosti tržišta, od najveće važnosti da se nađe rešenje koje bi omogućilo nastavak rada pančevačke rafinerije.

Na sastanku je razgovarno i o kapacitetima za skladištenje rezervi nafte i naftnih derivata, pojednostavljivanju transporta i uvoznih procedura, kao i o potencijalnim problemima u logistici i transportu i načinima njihovog prevazilaženja.

Predstavnici Udruženja naftnih kompanija ranije su najavili uvoz više od 100.000 tona naftnih derivata do kraja oktobra, svim vidovima saobraćaja.

Predstavnici kompanija MOL Srbija i Lukoil Srbija rekli su da, uprkos havariji u rafineriji u Mađarskoj, odnosno uvođenja sankcija Lukoilu od strane Velike Britanije i SAD, planiraju da realizuju uvoz koji je ranije planiran i najavljen do kraja ovog meseca.

Razmatran je i rad rafinerije u Pančevu u aktuelnim uslovima kad se, zbog isteka licence Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) kojim je onemogućen uvoz sirove nafte, rafinerija oslanja isključivo na sopstvene zalihe i proizvodnju domaće nafte.