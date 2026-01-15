NBS o plaćanju na pumpama NIS-a

Slušaj vest

- Ako se problem sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) razreši u narednih mesec ili dva, industrijska proizvodnja - makar u prerađivačkom sektoru - mogla bi da se vrati na prošlogodišnji prosek - izjavio je danas predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić.

- Ovo je pre svega geopolitičko pitanje i rešava se van naših okvira. Što se pre reši, pre ćemo se vratiti na normalne tokove - rekao je Nikolić za RTS.

On je naveo da industrija u celini šalje pozitivnije signale, uz očekivanja da će proizvodnja električne energije biti bolja nego lane, posle izuzetno sušne 2024. godine, dok rudarstvo, prema njegovim rečima, nastavlja relativno povoljne trendove.

Govoreći o projekciji rasta BDP-a od oko tri odsto u ovoj godini, Nikolić je ocenio da industrija neće biti glavni nosilac tog rasta, već da će ključnu ulogu imati građevinarstvo i trgovina, kao i poljoprivreda – ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.

Inflacija je svedena na 2,7 odsto i tu nemamo problem. Ključni izazov ove godine ostaje industrija - poručio je Nikolić.

Dodao je i da izvoz i dalje raste brže od uvoza, što, kako kaže, ublažava spoljnotrgovinske rizike.