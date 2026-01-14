Slušaj vest

Sijarto, kako je saopošteno, treba da se sastane sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Ministarka je ranije najavila da će jedna od tema razgovora biti i "mogući međunarodni dogovor Srbije i Mađarske u kontekstu NIS-a".

Mađarska kompanija MOL pominje se kao mogući kupac ruskog udela u NIS-u čija je prodaja uslov za skidanje kompanije sa liste američkih sankcija.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Abu Dabiju da se nada da će u preuzimanje ruskog udela u NIS biti uključena i Mađarska i Ujedinjeni Arapski Emirati, dodajući da je o NIS-u danas razgovarao sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom.

Jadranski naftovod (JANAF) je juče ponovo uspostavio transport sirove nafte od Hrvatske do Rafinerije u Pančevu. I NIS i JANAF su od američkih vlasti dobili licencu za nastavak rada do 23. januara dok traju pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u.