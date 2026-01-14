Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Abu Dabiju da Srbija nije daleko od postizanja rešenja u vezi sa prodajom ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), navodeći da je partner već poznat, ali da odluka još ne može zvanično da se saopšti.

Govoreći na panelu „Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike“, u okviru samita Nedelje održivosti 2026, Vučić je rekao da ne može da iznese sve detalje pre nego što budu poslati obavezujući dokumenti – tzv. term sheets – američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC).

– Ne mogu da kažem apsolutno sve pre nego što oni pošalju svoje pismo OFAC-u u SAD, ali se nadam da će oba aktera biti uključena u proces i verujem da nismo daleko od mogućeg rešenja – rekao je Vučić, komentarišući spekulacije o interesovanju Mađarske i partnera iz Abu Dabija.

Rešenje u najkraćem roku

Predsednik je istakao da se nada da će Srbija, zajedno sa nekoliko partnera, među kojima su i oni iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u najkraćem roku rešiti pitanje NIS-a, u interesu građana Srbije i kompanija koje budu uključene u transakciju.

Na pitanje kako Srbija balansira pritiske Vašingtona i Brisela zbog energetskih veza sa Rusijom, a istovremeno obezbeđuje pouzdano i bezbedno snabdevanje energijom, Vučić je rekao da nije lako biti mala zemlja i istovremeno čuvati suverenitet i nezavisnost u donošenju odluka.

Foto: Youtube/ADSW

- Plaćali smo ogromnu cenu u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali i kasnije, pa i danas. Mnoge velike sile vrše pritisak, i nije lako izdržati. Ipak, ovo je naš izbor i naš politički put - poručio je predsednik Srbije.

Razgovor s Bin Zajedom

Vučić je dodao da u Abu Dabiju često razgovara sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, od koga, kako je rekao, dobija korisne savete o očuvanju suvereniteta i stabilnosti.

- Učim, slušam savete i vraćam se sa boljom energijom. Razgovarali smo o svim mogućim rešenjima za našu naftnu industriju, koja je pod sankcijama zbog ruskog vlasništva - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije potvrdio je i da je danas sa šeikom bin Zajedom razgovarao o saradnji dve zemlje u svim oblastima važnim za Srbiju, uključujući i NIS.

- Znam ko će biti partner NIS-u. Znam odgovor, ali ne mogu da ga izgovorim dok zainteresovane strane ne pošalju svoje term sheets OFAC-u. Tek tada mogu da vas zvanično obavestim - rekao je Vučić novinarima.

On je poručio da se odgovor može naslutiti i iz njegovih ranijih izjava, podsećajući da je dan ranije rekao da u pregovorima mogu učestvovati i mađarski MOL i partneri iz Abu Dabija.

- Ili jedni, ili drugi, ili možda i jedni i drugi. Za dva, tri dana verujem da ćete znati - zaključio je predsednik Srbije.