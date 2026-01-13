Slušaj vest

U fokusu su pregovori oko NIS-a posle američkih sankcija i privremene licence, signali iz regiona - jer je mađarski MOL već obišao postrojenja NIS-a, ali i pitanje kako Srbija čuva stabilnost dok se geopolitička pravila očigledno menjaju.

Gosti koji su u emisiji "Redakcija" govorili na ovu temu bili su: Ljubomir Đurić, analitičar Centra za nacionalnu politiku i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Mađari su krenuli u obilazak postrojenja NIS-a i benzinskih stanica. Đurić objašnjava da li je ovo i signal sigurne kupovine od strane MOL-a s obzirom na to da će izvršiti monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, a što je inače uobičajen proces kod kupovine:

- Nemamo detalje šta MOL zapravo želi, ali znamo da je on bio zainteresovan da kupi udeo al to nije bilo dovoljno za ukidanje sankcija, tako da je on opet izašao kao potencionalni kupac. Negde može da se zaključi da žele da kupe NIS, odnosno, ruski udeo. Ali, ne znamo da li će to OFAC odobriti, kao krajnji sud. Teško je zaključiti. Sa jedne strane, Mađari imaju dobar odnos sa trenutnom administracijom u Vašingtonu a i sa Ruskom Federacijom - kaže Đurić i dodaje:

- U slučaju Lukoila je presudna stvar bio odnos sa Rusijom. Mađari jesu svakako zainteresovani za NIS. Mol već ima dve velike rafinerije u regionu, a sa NIS-om bi imao treću što bi značilo značajno strateško pozicioniranje. To za MOL može biti i pozitivno i negativno. Amerika je to stavila i u strategiju, odnosno da je njen nacionalni interes odupiranje od energetske zavisnosti Zpadnog Balkana od Rusije. Samo Srbija je ta koja ima veze sa Rusijom.

Đurić dodaje i da će se NIS-om Amerikanci baviti do 23. januara, jer je data licenca o dostavljanju ugovora, po kojim uslovima bi NIS bio prodat:

- Još jedno rešenje bi bilo da Srbija preuzme NIS, a onda bi lakše prodala nekom ukoliko hoće. Taj momenat energetske nezavisnosti je u čitavom svetu bitan. Jako je bitno da nađemo pouzdane partnere sa kojima bi trebalo da razgovaramo otvoreno.

Nemanja Gajović Foto: Kurir Televizija

"Novi rok od strane Amerike je dobar znak"

Sa druge strane, Gajović smatra da je odluka o produženju roka Sjedinjenih Američkih država vrlo značajna, a ne samo kada je u pitanju energetika već i u međudržavnim odnosima:

- Odnos sa SAD se polako vraća na ono što je bilo na početku prošle godine. Ta neka dobra saradnja koju smo imali sa Trampom je značajna. Novi rok je jedan dobar znak. Srbija pred mogućim kolapsom energetskim, mora prvenstveno da se osloni na sebe. Predsednik Vučić je upravo rekao "Use u svoje kljuse" - kaže Gajić i dodaje:

- Sa druge strane, na terenu se aktivno radi kako bi se izbegao nedostatak energetskih izvorišta. Sa Mađarskom imamo zaista izvanredne odnose, neki kažu nikad bolje, mislim da ćemo i tu varijantu prebroditi. Srbija je imala u svojoj istoriji veće poteškoće pa je uspela da izađe iz toga i pronađe pravi put, kako građani Srbije ne bi imali problema.

"Za MOL bi kupovina NIS-a predstavljala strateško pozicioniranje, ali postoji prepreka!" Stručnjaci otkrivaju šta stoji iza mađarske zainteresovanosti Izvor: Kurir televizija

