Slušaj vest

Tim povodom, hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar izjavio je da je pre svega u interesu Hrvatske da srpska rafinerija radi, kao i da Zagreb očekuje da se preko Janafa transportuju što veće količine nafte, kako bi ta kompanija ostvarila svoju ulogu stabilizujućeg faktora i ključnog aktera energetske bezbednosti Hrvatske i regiona.

Prema njegovim rečima, očekuje se i da će Srbija sada popuniti robne rezerve koje je koristila tokom perioda američkih sankcija za preradu u rafineriji, kao i da će proizvodnja u Pančevu nesmetano teći, što bi Janafu trebalo da donese bolje poslovne rezultate.

Da li MOL utiče na saradnju

- Najoptimalnije bi bilo da više nemamo ove sankcije. Mi ćemo ih poštovati ukoliko nastupe nakon isteka roka koji je određen. Što se nas tiče, to je "day-to-day business" i mi ćemo aktivno učestvovati. Tako smo postupali i do sada, podržavajući njihove inicijative i prema OFAC-u i prema SAD, jer nam je u interesu da njihova rafinerija radi, kako bi Janaf mogao da obavlja svoje redovne poslove i ostvaruje prihode od usluga koje pruža NIS-u - rekao je Šušnjar novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije.

Odgovarajući na pitanje da li bi eventualno preuzimanje NIS-a od strane mađarskog MOL-a uticalo na saradnju sa Janafrom, Šušnjar je rekao da ne očekuje promene. Kako je naveo, Hrvatska i NIS već dugi niz godina imaju uspešnu saradnju, bez sporova oko cena, te veruje da će se takva praksa nastaviti.

Nove isporuke nakon produženja američke licence

Sirova nafta ponovo je potekla Janafovim cevovodima ka rafineriji NIS-a nakon što su američke vlasti produžile operativnu licencu toj kompaniji dok traju pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u sa mađarskim MOL-om.

Janaf je isporuke ka Pančevu obustavio 9. oktobra, kada je stupila na snagu puna primena američkih sankcija, u skladu sa odlukom Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC). Američka administracija potom je izdala licencu koja omogućava nastavak transporta nafte NIS-u do 23. januara.

OFAC je tom licencom produžio i rok NIS-u za pregovore o prodaji većinskog ruskog udela do 24. marta, nakon prethodnog roka koji je isticao 13. februara.

U međuvremenu, Srbija pregovara i o mogućnosti povećanja sopstvenog udela u NIS-u, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ona je najavila da će rafinerija u Pančevu početi sa radom pre kraja ove sedmice, dok se prve isporuke dizela na tržište očekuju između 26. i 27. januara. Prema njenim rečima, Janaf će najpre isporučiti već plaćenih 85.000 tona sirove nafte, a potom i dodatnih 35.000 do 45.000 tona.