Glavna i odgovorna urednica portala “Energija Balkana” Jelica Putniković kaže za RTS da je veoma bitno da NIS u kontinuitetu nastavlja da dobija određene količine sirove nafte, kako bi Rafinerija u Pančevu kada krene mogla nesmetano da radi. Ističe i da dobro treba sagledati pluseve i minuse kada je reč o međudržavnom ugovoru sa Mađarskom. Poručuje i da NIS ne treba da zavisi ni od toga kakva će biti buduća politika MOL-a, ni ko će biti na vlasti u Mađarskoj.

Nafta za NIS preko Jadranskog naftovoda stiže u Srbiju, prvi put nakon skoro stotinu dana od kako su američke sankcije stupile na snagu. Rafinerija u Pančevu počeće da radi oko 16. januara, dok će prvi dizel iz nje izaći deset dana kasnije, najavilo je Ministarstvo energetike. U međuvremenu, 23. januara isteći će i licenca kojom su SAD privremeno odobrile Naftnoj industriji Srbije da radi uprkos sankcijama. Još nema jasnog znaka o tome da li će licenca biti produžena, ali pregovori o kupovini većinskog udela u NIS-u od Rusije izgleda da hvataju ubrzanje.

Intenzitet prerade nafte u Rafineriji

Jelica Putniković kaže da je sada pitanje kojim će se intenzitetom prerađivati nafta koja stiže.

- Čuli smo najave da će pored ovih 85.000 tona biti još negde oko 35.000-40.000 tona takođe dopremljeno. Verujem da se na to računa do 23. januara. Svi se naravno nadamo da će biti produžena ta licenca za rad NIS-a - navodi Putnikovićeva.

Foto: Kurir Televizija

Ukazuje da je jako bitno da NIS u kontinuitetu nastavlja da dobija određene količine sirove nafte, da bi Rafinerija kada krene mogla da radi.

- Verujem da će se na osnovu procene kolika će količina nafte stizati, odrediti i koliko će se dnevno prerađivati nafte. Rafinerija može da preradi više od 8.000 tona dnevno. Ali, kažem, verovatno će se paziti na to da ima kontinuiranu preradu, da ne ostane bez nafte, a na primer produže nam licencu, a nafta još nije stigla - objašnjava Putnikovićeva.

Poručuje da će se sigurno praviti računica kako da to bude najisplativije.

- Sa druge strane, dobro je što će početi dizel da se u većim količinama proizvodi, jer je dizel ono gorivo koje ne može dovoljno da se uveze. To smo već čuli više puta od naših zvaničnika i od predstavnika NIS-a - dodaje Putnikovićeva.

Dokle su stigli pregovori o kupovini NIS-a

Na pitanje da li su pregovori o kupovini NIS-a u dovoljno podmakloj fazi da bi OFAC produžio licencu, Putnikovićeva smatra da jesu.

- Ono što sam ja nezvanično čula da su se predstavnici MOL-a nalazili sa nekim partnerima Naftne industrije Srbije i da se tu pregovara ne samo u globalu o akcijama, nego i kako će ubuduće raditi pojedini delovi. Jednostavno, da su ljudi iz MOL-a zapravo hteli da sagledaju celokupnu situaciju u kompaniji, da vide šta ih očekuje u budućnosti i to je ono što je, verujemo, ozbiljnost na koju će računati i OFAK - navodi Putnikovićeva.

Ukazuje da smo čuli najavu da bi bilo lepo da Srbija kupi 5 odsto vlasništva u NIS-u.

- Zapravo je za budućnost NIS-a ključno šta OFAC kaže i kako OFAC bude zadovoljan pregovorima Rusa i u ovom slučaju Mađara. A da li će u te pregovore, u te detalje, biti uključena i Srbija, mi to zvanično ne znamo - dodaje Putnikovićeva.

Da li se međudržavni ugovor sa Mađarskom odnosi samo na naftu

Govoreći o tome na šta bi međudržavni ugovor sa Mađarskom mogao da se odnosi, Putnikovićeva kaže da ne mora da znači da se odnosi samo na naftu.

- Znamo da su Mađari zainteresovani da se nastavi i saradnja što se tiče tranzita gasa. Pokazali su pre neku godinu interesovanje i za EPS. Ja se nadam da u tom paketu neće biti nikako prodaja akcija EPS-a. Imali smo priliku da čujemo u nekoliko navrata da su zvaničnici rekli neće se prodavati EPS. Ja mislim da bi to bila velika greška ako se računa i na to - dodaje Putnikovićeva.

Ukazuje da kada pričamo o tom međudržavnom ugovoru zaista treba na pravi način sagledati i pluseve i minuse “da nam se ne desi kroz pet, deset ili petnaest godina da kažemo da ovo nismo dobro procenili”.

Foto: canon_photographer/Shutterstock, Petar Aleksić

Ipak, napominje da je ključno da taj međudržavni ugovor obuhvati i garancije da će Rafinerija u Pančevu da radi i kada dođe novi vlasnik.

- To je ključno, jer nama je jako bitno da Rafinerija u Pančevu nastavi da radi. Jednostavno, to je proizvodnja. Proizvodnja derivata je zapravo ono što donosi najveći profit. Rafinerija će imati rafinerijsku maržu, snabdevaće tržište ne samo benzinom, dizelom, kerozinom, već i mnogim drugim derivatima koje trebaju srpskoj privredi. Tako da, mislim da je ključno da se insistira na tome da se ne dovede u pitanje budući rad Rafinerije i da se čak možda precizira da nastave sa njenom modernizacijom da bi išla u korak sa zahtevima, jer znamo da su ekološki standardi u Evropi najstroži po pitanju naftnih derivata - poručuje Putnikovićeva.

Dodaje da je bitno da Rafinerija u Pančevu radi, da se izgrade dodatna skladišta, kao i da se napravi naftovod do Mađarske.

- Pominjalo se i da se gradi produktovod i ka Mađarskoj i ka Rumuniji. Za Rafineriju bi značio mogućnost izvoza. E sad, neki kažu to bi moglo da znači i da iz Mađarske stignu gotovi derivati. MOL nema svoju rafineriju u Rumuniji, tako da ja verujem da je primarno zapravo da se gradi naftovod. Već je bio raspisan tender. Znači, u tu priču se već krenulo. I to je bitno zbog toga što ne treba nama naftovod ka Mađarskoj ako Rafinerija ne bude radila - naglašava Putniković.

Hoće li Srbija imati neki vid kontrole nad budućnošću NIS-a

Na pitanje da li bi međunarodni ugovor sa Mađarskom mogao da Srbiji da neki vid kontrole nad budućnošću NIS-a, Putnikovićeva kaže da je to pitanje političkih pregovora.

- Ljudi koji se bave tom granom privrede kažu da na ovih naših nepunih 30 odsto akcija, 5 odsto ne znači da ćemo dobiti kontrolu. I svi pominju onu čuvenu zlatnu akciju. Znači, Mađarska bi morala, ako je već prijateljska zemlja i hoće ubuduće da sarađuje sa Srbijom, da taj znak prijateljstva bude da ona, bez obzira da li mi imamo 30 odsto ili 51 odsto, ona Srbiji da mogućnost da zaista učestvuje u planiranju svih aktivnosti vezanih za NIS. Verujem da su se i ljudi iz vlasti setili da su neke prilike propustili možda, gde su mogli sa NIS-om da pregovaraju na drugi način - poručuje Putnikovićeva i dodaje:

- U budućnosti mi moramo napraviti takvu poziciju da NIS ne zavisi od toga ni kakva će biti buduća politika MOL-a, ni ko će biti na vlasti u samoj Mađarskoj - zaključuje Putnikovićeva.