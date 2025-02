"Gaspromnjeft je 2022. godine u blok transakciji prodao Gaspromu oko šest odsto akcija NIS-a zbog sankcija EU i tom kozmetičkom promeom je uspeo da izađe iz većih problema", podsetio je on.

Dodao je je teško proceniti zašto je baš danas urađeno novo "prepakivanje" vlasništva u NIS-u, kao i da li će to imati efekata na američke sankcije.

- Pitanje je da li će ova kozmetička promena zadovoljiti američku administraciju, nominalno zadovoljava uslove sankcija. Ostaje drugi deo, a to je da je državnim zvaničnicima Srbije rečeno da je cilj da se Rusi isteraju iz NIS-a - rekao je Gujaničić.

- Očigledno da ovo ima veze sa pregovorima zavničnika Srbije i Rusije kako da se izbegnu sankcije NIS-u čim je došlo u minut do 12, ali moglo je i ranije da se uradi. Ako se to ovako lako reši to je super, ali sam ja skeptik da će ovo proći kod Amerikanaca kao kod EU kad su prebacili šest odsto na Gasprom - rekao je Gujaničić.