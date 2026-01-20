Gasprom zadržao samo jednu akciju u NIS-u

Mađarska kompanija MOL prethodno je saopštila da je potpisala obavezujući preliminarni ugovor sa Gaspromnjeftom o kupovini 56,15 odsto udela u NIS-u.

MOL je pojasnio da će steći kontrolu nad rafinerijom Pančevo sa kapacitetom prerade od 4,8 miliona tona sirove nafte godišnje, mrežom od skoro 400 benzinskih stanica i istražnim i proizvodnim sredstvima sa 173 miliona barela 2P rezervi.

Za završetak transakcije potrebno je odobrenje Ministarstva finansija SAD i srpskih vlasti. Strane planiraju da potpišu ugovor o kupovini do 31. marta.

Kupili za 400 miliona evra

Gaspromnjeft je stekao kontrolni udeo u NIS-u krajem 2008. godine za 400 miliona evra, nakon što je od tada uložio 3,5 milijardi evra u tu imovinu.

Kompanija poseduje 44,85 odsto, od čega 11,3 odsto pripada Intelidžensu, akcionarskom društvu kojim upravlja Gasprom kapital, a 29,87 odsto pripada Srbiji.

Ministarstvo energetike Srbije izvestilo je da bi zemlja mogla povećati svoj udeo za pet odsto, prenosi Komersant.

Kako je navedeno, situacija NIS-a se pogoršala u oktobru 2025. godine, kada kompanija nije uspela da dobije licencu od Ministarstva finansija SAD kojom bi se produžilo odlaganje sankcija.

Ograničenja protiv NIS-a i Gaspromnjefta uvedena su u januaru 2025. godine, ali je njihova primena više puta odlagana.

Zatvaranje rafinerije

U decembru je NIS najavio početak zatvaranja rafinerije zbog nestašice nafte.

NIS je 31. decembra 2025. dobio licencu koja mu omogućava da posluje do 23. januara, nakon čega je objavio da je zaključio ugovor o isporuci serije nafte za potrebe rafinerije.

MOL je saopštio da energetski suverenitet za zemlje bez izlaza na more zahteva saradnju jakih lokalnih rafinerija i učešće pouzdanih partnera.

Kako je navedeno, stoga je grupa u pregovorima sa ADNOC-om, nacionalnom naftnom kompanijom UAE, da se pridruži NIS-u kao manjinski akcionar, dok će MOL zadržati kontrolni udeo.

ADNOC je u vlasništvu Vlade Abu Dabija. Kako je objavio Blumberg, kompanija je trenutno u procesu povećanja kapaciteta proizvodnje nafte sa 4,85 miliona barela dnevno na pet miliona barela dnevno.

Upravni odbor ADNOC-a je 2025. godine odobrio investicije od 150 milijardi dolara tokom narednih pet godina.

Ta kompanija je, prema pisanju medija, među kandidatima za stranu imovinu LUKOIL-a i udeo u NIS-u.