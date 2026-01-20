Slušaj vest

Ministarka je pojašnjavajući dokle se stiglo u reševanju problema NIS-a rekla da se još nije došlo do kupoprodajnog ugovora već da smo trenutno kod osnovnih odredbi budućih ugovora.

- Ostaje još dosta posla da se uradi da bi se ceo ugovor i dogovorio. Međutim ono što je važno jeste da su se ruski većinski vlasnici, znači Gaspromnjeft i MOL dogovorili o osnovnim principima i da je NIS podneo zahteve OFAC-u - rekla je za RTS ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Čekaju se Amerikanci

Da li će to i odobriti američka administracija ostaje da se vidi do kraja nedelje.

- Možemo da kažemo da postoji namera i da su strane potpisale određene uslove oko kojih su se saglasile. Ako američka administracija to odobri onda MOL može da kupi akcije. Ono što je važno je da je Srbija ravnopravni učesnik u tim pregovorima, i najvažnije je da su stvoreni uslovi da rafinerija nastavi sa radom - rekla je ministarka energetike i rudarstva.

Srbija je imala kao cilj da poboljša svoju poziciju u NIS-u, i prema rečima ministarke, u tome je i uspela, bar u ovom preliminarnom delu.

Srbiji dodatnih 5 odsto vlasništva

- Srbija je sa MOL-om potpisala memorandum o razumevanju prema kome će Srbija biti u mogućnosti da poveća svoje učešće u NIS-u za 5 odsto. MOL se obavezao da održi nivo rada rafinerije iz prethodnih godina, kao i da ga poveća ako se potrebe povećaju - rekla je Đedović Handanović.

MOL je zainteresovan da otkupi 56,15 odsto i kada do te transakcije dođe onda bi Srbija mogla da poveća svoj udeo za 5 odsto, a u okviru toga bi i arapski partneri mogli da uzmu učešće.

- ADNOK je velika uspešna kompanija i to bi u svakom smislo bilo korisno za nas. Važno je da su oni uopšte pristali da razgovaraju i uzmu učešće u ovim pregovorima. Ukoliko OFAC odobri transakciju oni će biti zainteresovani da uzmu manji deo - rekla je ministarka.

Tržište snabdeveno

Ministarka je naglasila i da su tržište i snabdevanje u Srbiji stabilni uprkos sankcijama, uz visoke nivoe rezervi derivata. Istovremeno, država nastavlja rad na strateškim energetskim projektima, uključujući izgradnju naftovoda ka Mađarskoj, solarne elektrane i pripreme za reverzibilnu hidroelektranu "Bistrica".

Prema njenim rečima, NIS ostaje prioritet, ali je cilj da se istovremeno jača celokupna energetska bezbednost Srbije i obezbedi stabilan razvoj sektora u narednim godinama.